Χωρίς ανάσα και περιθώρια λάθους τα ντέρμπι σε Μασσαλία, Μιλάνο και Κωνσταντινούπολη

Στην Κυανή ακτή τα ματς της Μαρσέϊγ με την Νις χαρακτηρίζονται από το πάθος τοπικιστικού χαρακτήρα και φέτος έχουν τεράστιο βαθμολογικό χαρακτήρα. Η Ολυμπίκ έχει το αβαντάζ της έδρας όμως προφανώς θα χρειαστεί πάνω από ένα γκολ για να κερδίσει! Τεράστιας σημασίας και το ντέρμπι στη Λομβαρδία όπου η Μίλαν τρέχει να σώσει ότι μπορεί προκειμένου να μείνει στην πρώτη εξάδα και η Ρόμα θέλει νίκη αξιοπρέπειας μετά την ήττα από τη Λάτσιο κι όσα ακολούθησαν στην "Αιώνια Πόλη".Στο ντέρμπι της Κωνσταντινούπολης η Μπεσικτάς δείχνει πιο σταθερή ως ομάδα χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει πως η Φενέρμπαξε δεν θα χαρεί κάνοντας ζημιά με κάθε τρόπο! Μικρό προβάδισμα λόγω κινήτρου και δυναμικής έχουν Μπλάκμπερν και Γάνδη σε παιχνίδια που πάντως κανείς δεν πρόκειται να τους χαρίσει τίποτε !ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΛΙ :ΑΓΓΛΙΑ, Championship (14.00) Brentford - Blaqckburn Rovers : Χ2 (1,41)ΒΕΛΓΙΟ, First Division A (15.30) KV Oostende - Gent : Goal/Goal (1,62)ΤΟΥΡΚΙΑ, Süper Lig (19.00) Beşiktaş - Fenerbahçe : Goal/Goal (1,60)ΙΤΑΛΙΑ, Serie A (21.45) Roma - Milan : Over 2,5 (1,42)ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ :ΟΛΛΑΝΔΙΑ, Eredivisie (15.30) Sparta Rotterdam - Twente : Away team Over 1,5 (2,00)ΣΚΩΤΙΑ, Premiership (17.00) Hearts - Aberdeen : Home team Over 1,5 (2,50)ΑΓΓΛΙΑ, Premier League (18.00) Arsenal - Manchester United : Χ2 (1,90)ΑΓΓΛΙΑ, League One (20.30) Scunthorpe Utd - Millwall : Home team Over 1,5 (2,35)ΜΟΝΟ ΣΗΜΕΙΟ :ΓΑΛΛΙΑ, Ligue 1 (22.00) O. Marseille - Nice : Over 3,5 (2,35)** Οι τιμές είναι από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ