Το κίνητρο δίνει ώθηση στις προσπάθειες της Χαλ, της Μπλάκπουλ και της Μονακό

Τη νίκη θέλει η Χαλ του Μάρκο Σίλβα έτσι ώστε να παραμείνει στην κατηγορία. Η Σάντερλαντ μαθηματικά έχει υποβιβαστεί. Θα παίξει όπως παίζουν οι Βρετανικές ομάδες σε τέτοια ματς αδιαφορώντας για το τι θέλει ο αντίπαλος. Εάν υποτιμηθεί θα γίνει πολύ επικίνδυνη! Ματς για γκολ περιμένουμε στο Εδιμβούργο και το Έξετερ όπου κυρίως οι φιλοξενούμενες ομάδες θα παίξουν με πάθος και διάθεση να διεκδικήσουν ότι θετικό λόγω βαθμολογικό κινήτρου. Στα συγκεκριμένα ματς το να αποφύγουμε το σημείο "1" είναι κάτι παραπάνω από λογικό!Η Μονακό προσγειώθηκε ανώμαλα εδώ και λίγες μέρες όμως αν ο τελικός του Τσάμπιονς Λιγκ μοιάζει πλέον με απατηλό όνειρο, ο τίτλος του Γαλλικού πρωταθλήματος παραμένει εφικτός. Το ματς στο Νανσί κι απέναντι σε έναν αντίπαλο που θα μοχθήσει για την επιβίωσή του, είναι εκ των πραγμάτων μια διαδικασία που θα κριθεί στο πάθος, το νεύρο και την αποτελεσματικότητα.. Στο Ίγκολσταντ η Μπάγερ Λεβερκούζεν παίζει περισσότερο για το γόητρό της και λιγότερο στο φόβο να μπει σε περιπέτειες, Δεν είναι τόσο κακή ομάδα κι αν καταφέρει να αποβάλλει το δεδομένο άγχος, μπορεί να πάρει αυτό που θέλει!Όσο για το ντέρμπι του Πιεμόντε, η Τορίνο ξέρει να παίζει μόνον επίθεση. Η Γιουβέντους όσο εγκράτεια κι αν επιδείξει δεν μπορεί να μην μπει στον πειρασμό ακολουθώντας μια τακτική με γρήγορο ρυθμό, κάπως μακριά από τα δεδομένα της που την οδηγούν με ασφάλεια στον τελικό του Τσάμπιονς Λιγκ!Για μονό σημείο επιλέγουμε το ματς στο Μπλάκπουλ όπου οι γηπεδούχοι θέλουν τη νίκη προκειμένου να μείνουν στα Play-Off's ενώ οι φιλοξενούμενοι, αδιάφοροι βαθμολογικά με το μυαλό στην δύσκολη επόμενη μέρα τους ως ουραγοί της βαθμολογίας, θα προσπαθήσουν να παίξουν για το πληγωμένο τους γόητρο. Στις πέντε τελευταίες εκτός έδρας αναμετρήσεις τους έχουν μια ισοπαλία στο Λούτον (2-2) και τέσσερις ήττες (5-0, 3-0, 3-0, 3-0).Κανονικά έπρεπε να πούμε κάτι και για τον τελικό του κυπέλλου Ελλάδος. Αφενός όμως δεν μπορούμε καν να ποντάρουμε καν στο σημείο "γίνεται - δεν γίνεται" (!!) κι αφετέρου η όλη τραγελαφική διαδικασία πιθανότατα να επηρεάσει την ψυχολογία, τη διάθεση και τη ροή της αναμέτρησης..ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΛΙ :ΑΓΓΛΙΑ, Premier League (17.00) Hull City - Sunderland : Home Over 1,5 (1,48)ΣΚΩΤΙΑ, Championship (17.00) Hibernian - St. Mirren : Goal/Goal (1,58)ΑΓΓΛΙΑ, League Two (19.30) Exeter City - Carlisle Utd : Over 2,5 (1,62)ΓΑΛΛΙΑ, Ligue 1 (21.00 Novasports 2 HD) Nancy - Monaco : Away Over 1,5 (1,42)ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ :ΓΕΡΜΑΝΙΑ, Bundesliga (16.30) Ingolstadt - Bayer Leverkusen : Away team Over 1,5 (2,02)ΤΟΥΡΚΙΑ, Süper Lig (19.00) Galatasaray - Kasımpaşa : Home team Over 2,5 (2,05)ΙΤΑΛΙΑ, Serie A (21.45) Juventus - Torino : 4-6 Goals (2,00)ΓΑΛΛΙΑ, Ligue 1 (21.00 Novasports 2 HD) Nancy - Monaco : Over 3,5 (2,25)ΜΟΝΟ ΣΗΜΕΙΟ :ΑΓΓΛΙΑ, League Two (17.00) Blackpool - Leyton Orient : Over 1,5 HT (στο Α' ημίχρονο) (2,00)** Οι τιμές είναι από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ