Ανταγωνισμός υψηλού επιπέδου σε Αττάλεια, Λονδίνο, Σεβίλλη, oι φιλοδοξίες προϋποθέτουν αποτελεσματικότητα στο Σοσό

Η Μπουγιουκσεχίρ μπορεί να έχει πλέον λίγες ελπίδες κατάκτησης του Τουρκικού πρωταθλήματος όμως παλεύει με αξιώσεις να κρατήσει την 2η θέση. Πρόσφατα σκόρπισε τις "μεγάλες" της Κωνσταντινούπολης (Γαλατάσαραϊ 4-0, Μπεσικτάς 3-1) δείχνοντας πως με την επίθεσή της προβάλλει περαιτέρω αξιώσεις. Στη Αττάλεια θα χρειαστεί την αποτελεσματικότητα κόντρα σε έναν αντίπαλο ασταθή κι επικίνδυνο, με βαθμολογικό κίνητρο.



Μικρό προβάδισμα νίκης έχουν Κλαμπ Μπριζ και Τόττεναμ, δίχως όμως περιθώρια λάθους απέναντι σε δυνατές ομάδες που δεν έχουν το ίδιο άγχος.



Ακόμα πιο αμφίρροπο το ματς στην Ανδαλουσία όπου ναι μεν η Σεβίλλη φαντάζει ως φαβορί αλλά η Ρεάλ Σοσιεδάδ παραμένει μια ομάδα με ικανότητα στον ανταγωνιστικό ρυθμό ικανή να ψάξει για πρωτοβουλίες ακόμα κι εκεί όπου οι αντίπαλοί της νιώθουν πως έχουν τον έλεγχο!

Για το μονό σημείο της ημέρας επιλέγουμε ένα ματς από την 2η κατηγορία του Γαλλικού ποδοσφαίρου. Η περίπτωση παραγωγικότητας στο Σοσό εξαρτάται από τις διαθέσεις των γηπεδούχων και προπάντων από το κίνητρο της Αμιάν. ΟΙ φιλοξενούμενοι διεκδικούν την απευθείας άνοδο, προέρχονται από τρεις συνεχόμενες νίκες και η αμυντική τους αστάθειας προφανώς θα τους ωθήσει σε μια τακτική ρίσκου!



ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΛΙ :



ΤΟΥΡΚΙΑ, Süper Lig (20.00) Antalyaspor - Ist.Başakşehir : Goal/Goal (1,60)

ΒΕΛΓΙΟ, First Division A (21.30) Sporting Charleroi - Club Brugge : 2-3 Goal (1,72)

ΓΑΛΛΙΑ, Ligue 1 (21.45 Novasports 2 HD) Saint-Étienne - Bordeaux : Goal/Goal (1,68)

ΙΣΠΑΝΙΑ, La Liga (22.00) Sevilla - Real Sociedad : Goal/Goal (1,48)



ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ :



ΤΟΥΡΚΙΑ, Süper Lig (20.00) Antalyaspor - Ist.Başakşehir : Away team Over 1,5 (2,02)

ΓΑΛΛΙΑ, Ligue 1 (21.45 Novasports 2 HD) Saint-Étienne - Bordeaux : Away team to score both halves (να σκοράρει στα δύο ημίχρονα) (3,90)

ΑΓΓΛΙΑ, Premier League (22.00) West Ham - Tottenham : Over 1,5 HT (Α' ημίχρονο) (2,05)

ΙΣΠΑΝΙΑ, La Liga (22.00) Sevilla - Real Sociedad : Over 3.5 (2,25)



ΜΟΝΟ ΣΗΜΕΙΟ :



Ligue 2 (21.00) Sochaux - Amiens SC : Over 2,5 (2,05)



*** Οι τιμές είναι από το Πάμε Στοίχημα