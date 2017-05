Διαχείριση στόχων, δυνάμεων και εμπειρών στο Βίγκο, περισσότερος επιθετικός οίστρος στο Λονδίνο!

Βασιζόμενη στην ποδοσφαιρική λογική - κάπου υπάρχει με τις αντοχές της αυτή στο πολυσύνθετο λαοφιλές άθλημα - η στήλη χθες σας προετοίμασε για το Χ2 και Under 2,5 στο Μονακό όπου όπως περιμέναμε η Γιουβέντους επέβαλλε τους όρους της για να πάρει αυτό που θέλει όπως ξέρει να το παίρνει ενώ προτείναμε το ελκυστικό Over 3,5 στο Άμστερνταμ και στον πρώτο ημιτελικό του Europa League όπου η άμυνα της Λιόν παρουσίασε περισσότερες ατέλειες από αυτή των Ολλανδών προκειμένου να φτάσουμε στο τελικό 4-1!



Ο σημερινός ημιτελικός στη Γαλικία είναι μάλλον πιο σύνθετη περίπτωση. Η Θέλτα του ύψους και του.. βάθους υποδέχεται τη Μάντσεστερ Γιουνάϊτεντ δηλαδή την ομάδα του Μουρίνιο με τον Πορτογάλο προπονητή να θέλει περισσότερο από κάθε άλλο στις τάξεις της λαοφιλούς ομάδας από το Ηνωμένο Βασίλειο την πρόκριση στον τελικό της διοργάνωσης.



Η Γιουνάϊτεντ έχει όμως, πρακτικά, ως προτεραιότητα το πλασάρισμά της στην πρώτη τετράδα της Premier League και την Κυριακή είναι προγραμματισμένος ο αγώνας με την Άρσεναλ ενώ μετά την Ευρωπαϊκή ρεβάνς της άλλης εβδομάδας θα παίξει με την Τόττεναμ! Στη γηραιά ήπειρο η προοπτική ενός Ευρωπαϊκού τίτλου δελεάζει όμως στο "νησί" η όποια "εσωτερική" αποτυχία στο ίδιο χρονικό διάστημα των ημιτελικών μπορεί να έχει μεγαλύτερο αντίκτυπο! Κατά συνέπεια σε ένα ματς ποδοσφαιρικής εγκράτειας το Under 2,5 προκρίνεται ως ιδέα όμως οι τιμές του γενικώς δεν αποτελούν δέλεαρ. Ούτε καν το πιθανότερο - ως εκδοχή διπλής ευκαιρίας - 1Χ (στο 1,45) εάν λάβουμε υπόψη πως οι φιλοξενούμενοι θα δείξουν μια κάποια επιφυλακτικότητα απέναντι στον ενθουσιασμό της Ισπανικής ομάδας.



Για το MONO ΣΗΜΕΙΟ επιλέγουμε τον θαυμαστό κόσμο των Play-Off's στην Αγγλική League One. Στο Λονδίνο η Μίλγουολ υποδέχεται την Σκάνθορπ στον πρώτο ημιτελικό των δύο ομάδων με όραμα τον τελικό και μια θέση στην Championship!



Πριν από 34 μέρες στο ίδιο γήπεδο, στην κανονική περίοδο, η Μίλγουολ νίκησε με 3-1. Κατόπιν η Σκάνθορπ έκανε πέντε συνεχόμενες νίκες μπαίνοντας στη διαδικασία των αγώνων κατάταξης με όρεξη και εξαιρετική διάθεση. Η συγκεκριμένη ομάδα έχει σκοράρει στα δώδεκα (12) τελευταία της εκτός έδρας παιχνίδια από τα μέσα Δεκεμβρίου. Γιατί να μην το κάνει και τώρα και σε μια έδρα όπου όλες οι υπόλοιπες ομάδες της πρώτης εξάδας της βαθμολογίας έχουν βρει το δρόμο προς τα δίχτυα;





ΜΟΝΟ ΣΗΜΕΙΟ :



ΑΓΓΛΙΑ, League One Play-Off's (21.45) Millwal - Scunthorpe Unted : Goal/Goal (1,70)