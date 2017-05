Υπό αυστηρή επιτήρηση ο ρυθμός σε Μονακό - Άμστερνταμ σε παιχνίδια με πιθανά απρόοπτα και ισχυρά δεδομένα

Πολύ διδακτικός ο πρώτος ημιτελικός του Τσάμπιονς Λιγκ. Η Ρεάλ δεν δέχθηκε γκολ για πρώτη φορά σε εντός έδρας αγώνας του Τσάμπιονς Λιγκ, κρατώντας το μηδέν απέναντι στην Ατλέτικο μετά από τρια Μαδριλένικα ντέρμπι στο Σαντιάγο Μπερναμπέου, ενώ οι "ροχιμπλάνκος" γνώρισαν - σχεδόν με κάτω τα χέρια - την 5η φετινή τους ήττα σε επίσημα ματς χωρίς να σκοράρουν!Απόψε η Γιουβέντους εάν αξιοποιήσει την εμπειρία της και φρενάρει το ρυθμό μπορεί να μην χάσει στο Μόντε Κάρλο. Σε μεγαλύτερες ταχύτητες και πιο ανοιχτό γήπεδο η Μονακό έχει περισσότερη τύχη.. Θα βρει όμως τόσο άδειο γήπεδο; Δύσκολα.. Εκτός εάν βάλει κανένα γκολ νωρίς, αν και πάλι η "Μεγάλη Κυρία" δεν πρόκειται να αλλάξει το δόγμα της. Το Χ2 και το Under 2,5 δύσκολα θα "σπάσουν".Νωρίτερα στο Άμστερνταμ γίνεται ο πρώτος ημιτελικός του Europa League με τον Άγιαξ να ψάχνει ουσία στις αμυντικές ατέλειες της Λιόν. Η ομάδα της Γαλλίας γνωρίζοντας τις αρετές και τις ευαισθησίες της θα ψάξει το γκολ σε ένα γήπεδο όπου η Ολλανδοί μετράνε έντεκα συνεχόμενες νίκες σε ισάριθμα επίσημα ματς μέσαν στο 2017!Έχει μια λογική το οριακό προβάδισμα για τους γηπεδούχους όπως τα βλέπουμε και στο ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ.. Είναι χαμηλά τόσο το Goal/Goal όσο και το Over 2,5. Μας αρέσουν οι ιδέες αναφορικά με την παραγωγικότητα του παιχνιδιού. Να βάλει ο Άγιαξ πάνω από 1,5 γκολ (1,85) ενώ αν το κάνει και η Λιόν πάμε σε εντυπωσιακές προσφορές.. Μια από αυτές είναι και το Over 3,5 (2,35). Η Λιόν θα παίξει με ενθουσιασμό με το.. καλησπέρα και δεν πρόκειται να πέσει σε άλλες παγίδες..ΜΟΝΟ ΣΗΜΕΙΟ :(EUROPA LEAGUE) Ajax - Lyon : Over 3,5 (2,35)