Δύσκολες αποστολές για Λίβερπουλ και Σεβίλλη

Η Λίβερπουλ και η Σεβίλλη πάνε με σαφές βαθμολογικό κίνητρο να πάρουν την ουσία στα αποψινά ματς της Αγγλικής Premier League και της Ισπανικής Primera División. Δεν θα είναι εύκολο αφού τόσο η απρόβλεπτη Γουότφορντ - ειδικά απέναντι σε ομάδες που την υποτιμούν - όσο η ευδιάθετη Μάλαγα του γνωστού μας Μίτσελ δεν θα παίξουν το ρόλο του κομπάρσου! Στη βόρεια Γαλλία η Λαβάλ παίζει με ρίσκο για την παραμονή της. Ακόμα και να σκοράρει, θα είναι δύσκολο να πάρει την ουσία αφού η Λανς έχει το δικό της σπουδαίο βαθμολογικό κίνητρο. Εναλλακτικό ποντάρισμα σε αυτό το ματς, το Over 2,5!



Σε μια πιο βατή αποστολή, για το φαβορί, η Κλαμπ Μπριζ παίζει με μεγάλο πλεονέκτημα νίκης με αντίπαλο την νευρική και αδύναμη αμυντικά Βάρεγκεμ. Το πάθος των γηπεδούχων μπορεί να συμβάλλει στην παραγωγικότητα της αναμέτρησης!



Στα ματς για το Τουρκικό πρωτάθλημα η Γαλατάσαραϊ έχει ένα εύθραυστο προβάδισμα στην Προύσα ενώ στην Άγκυρα ναι μεν η Οσμάνλισπορ βρίσκει ξανά τον χαρακτήρα της όμως ας μην αγνοήσουμε τις ικανότητες της Κόνιασπορ!



ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΛΙ :



ΒΕΛΓΙΟ, First Division A (19.00) Club Brugge - Zulte/Waregem :1 (1,45)



ΓΑΛΛΙΑ, Ligue 2 (21.45) Lens - Laval : 1 (1,55)

ΑΓΓΛΙΑ, Premier League (21.45) Watford - Liverpool : Away team Over 1,5 (1,48)



ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ :





ΤΟΥΡΚΙΑ, Süper Lig (20.00) Osmanlispor - Konyaspor : Χ2 (2,06)



ΓΑΛΛΙΑ, Ligue 2 (21.45) Lens - Laval : Over 2,5 (2,00)

ΙΣΠΑΝΙΑ. La Liga (22.00) Málaga - Sevilla : 2-3 Goal (1,87)



MONO ΣΗΜΕΙΟ :



ΒΕΛΓΙΟ, First Division A (19.00) Club Brugge - Zulte/Waregem : Home team to score both halves (να σκοράρει η Μπριζ και στα δύο ημίχρονα) (2,05)



** Οι τιμές είναι από τo ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗ