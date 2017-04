Αποφασισμένες για την υπέρβαση Ίντερ, Σπόρτιγκ Λισαβόνας και Μπορντό

Η Τότεναμ θέλει να διεκδικήσει το πρωτάθλημα στην Αγγλία σε μια διαδικασία γεμάτη από σοβαρά εμπόδια. Στο Λονδρέζικο ντέρμπι η Άρσεναλ ψάχνει την δικιά της εξιλέωση. Πολύ μεγάλο ματς και στη Νίκαια όπου η Παρί Σεν Ζερμέν πάει αποφασισμένη να πάρει ότι μπορεί ακόμα και με ρίσκο. Εξίσου αμφίρροπο παιχνίδι στη Ντιζόν όπου παίζουν δύο παραγωγικές ομάδες με αμυντικές αδυναμίες και την Μπορντό να δίνει λίγο πιο αξιόπιστη απέναντι σε μια ομάδα η οποία θέλει να αποφύγει τον υποβιβασμό! Στην Αγγλική League One τελειώνει η κανονική σεζόν με εκκρεμότητες στη ζώνη της απευθείας ανόδου, στα Play Off''s και τη ζώνη της επβίωσης. Την μεγάλη υπέρβαση ψάχνουν απόψε η Ίντερ και η Σπόρτιγκ Λισαβόνας αφού οι αντίπαλοί τους μπορούν να σκοράρουν αξιοποιώντας κάθε ατέλεια απέναντί τους!



ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΛΙ :



ΑΓΓΛΙΑ, League One (14.00) Fleetwood Town - Port Vale : Goal/Goal (1,55)

ΒΕΛΓΙΟ, First Division A (15.30) Gent - Andrlecht : Goal/Goal (1,55)

ΙΣΠΑΝΙΑ, La Liga (21.45) Celta de Vigo - Athletic Club : Over 2,5 (1,70)

ΓΑΛΛΙΑ, Ligue 1 (22.00 Novasports 2 HD) Nice - P.S.G. : Goal/Goal (1,58)



ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ :



ΑΓΓΛΙΑ, Premier League (18.00) Tottenham - Arsenal : Over 3,5 (2,05)

ΓΑΛΛΙΑ, Ligue 1 (18.00) Dijon - Bordeaux : Away Over 1,5 (φιλοξενούμενη ομάδα πάνω από 1,5 γκολ) (2,00)

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ, Primeira Liga (20.00) Sp. Braga - Sporting CP : Over 1,5 HT (πρώτου ημιχρόνου) (2,45)

ΙΤΑΛΙΑ, Serie A (21.45) Inter - Napoli : 1 (2,75)



ΜΟΝΟ ΣΗΜΕΙΟ :



League One (14.00) Bristol Rovers - Millwall : Over 3,5 (2,35)



** Οι τιμές είναι από το Πάμε Στοίχημα