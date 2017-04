Το ένστικτο της επιβίωσης δυναμώνει Ινβερνές, Οσέρ και Γκαζιάντεπσπορ! Επιθετικός χαρακτήρας σε Ανζέ και Λεβερκούζεν

Το ματς που ανοίγει την αυλαία της Γαλλικής Ligue 1 έχει ενδιαφέρον για την φιλοξενούμενη Λιόν καθώς θέλει να μείνει ψηλά στην βαθμολογία. Ένα καλό αποτέλεσμα στο Ανζέ τη βοηθά, ασφαλώς, ενόψει του αγώνα με τον Άγιαξ στα ημιτελικά του Europa League. Οι γηπεδούχοι χωρίς να πείθουν απέναντι σε ποιοτικότερους αντιπάλους, θα παίξουν πιο ελεύθερα και πιο πιεστικά. Ακόμα πιο γρήγορο ματς περιμένουμε στο γήπεδο της Βιγιαρεάλ, εκεί όπου το "κίτρινο υποβρύχιο" έχει πλεονεκτήματα και η Χιχόν θα προσπαθήσει να πάρει ότι θετικό μπορεί στην προσπάθεια να αποφύγει τον υποβιβασμό. Με ανάλογο ένστικτο θα παλέψουν για ένα θετικό αποτέλεσμα η Ινβερνές στο τοπικό ντέρμπι των "Χάϊλαντς", η Γκαζιάντεποσπορ και η Οσέρ έχοντας πάντως η τελευταία ένα πολύ δύσκολο έργο αφού η Νιμ θέλει να πάρει το απευθείας εισιτήριο της ανόδου.



Γρίφο αποτελεί και η αγωνιστική συμπεριφορά της Γιουβέντους στο Μπέργκαμο. Η Αταλάντα κάνει τα πάντα προκειμένου να μείνει σε τροχιά Ευρώπης ενώ η "Μεγάλη Κυρία" γνωρίζει πως σε λίγα 24ωρα θα νιώσει ακόμα περισσότερη πίεση στο Μονακό για τα ημιτελικά του Τσάμπιονς Λιγκ!



ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΛΙ :



ΓΕΡΜΑΝΙΑ, Bundesliga (21.30) Bayer Leverkusen - Schalke 04: Over 2,5 (1,60)

ΣΚΩΤΙΑ, Premiership) (21.45) Ross County - Inverness CT: Χ2 (1,65)

ΙΣΠΑΝΙΑ, La Liga (21.45) Villarreal - Sporting Gijón: Goal/Goal (1,75)

ΙΤΑΛΙΑ, Serie A (21.45) Atalanta - Juventus: Goal/Goal (1,68)



ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ :



ΤΟΥΡΚΙΑ, Süper Lig (20.00) Gaziantepspor - Karabükspor: 1 (1,95)

ΓΑΛΛΙΑ, Ligue 2 (21.00) Nîmes - Auxerre: X HT (1,91)

ΙΤΑΛΙΑ, Serie A (21.45) Atalanta - Juventus : Home 1st team to score (η γηπεδούχος να σκοράρει πρώτη) (2,15)



ΜΟΝΟ ΣΗΜΕΙΟ :



Ligue 1 (21.45 Novasports 4 HD) Angers SCO - Lyon : Over 1,5 HT (πρώτου ημιχρόνου) (2,15)





** Οι τιμές είναι από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ