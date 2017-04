Αρετές και αδυναμίες καθορίζουν το νικητή στο Μάντσεστερ. Ικανές στο εκτός έδρας γκολ Κόνιασπορ και Ρίβερ

Στο ντέρμπι του Μάντσεστερ είναι δύσκολο να κριθούν τόσα πολλά από τα όποια "κρυφά" χαρτιά της κάθε ομάδας όσο περισσότερο από τις ορατές τους αδυναμίες όπως η ανασφάλεια της Σίτι και η ευάλωτη στον εκνευρισμό Γιουνάϊτεντ.Στο Βέλγιο η Άντερλέχτ εύκολα ή δύσκολα θα πρέπει να καταβάλλει τις αντιστάσεις της Σαρλερουά η οποία αμυντικά δεν δίνει τόσα δικαιώματα στο ρόλο του αουτσάϊντερ. Ακόμα πιο ανταγωνιστικός ο πρώτος ημιτελικός του Τουρκικού κυπέλλου ανάμεσα στην Κασίμπασα και την ικανή στο εκτός έδρας γκολ. Κόνιασπορ.Για μονή επιλογή θα περιμένουμε λίγο αλλά προφανώς αξίζει το ποντάρισμα στις τιμές παραγωγικότητας, ανάμεσα σε Εμελεκ και Ρίβερ Πλέϊτ για το Κόπα Λιμπερταδόρες. Δυνατό ματς για τον 3ο όμιλο της διοργάνωσης με την ομάδα του Εκουαδόρ να ποντάρει στην δυνατή έδρα και τους φιλοξενούμενους από το Μπουένος Άϊρες στην δημιουργική ικανότητα έχοντας σημειώσει δέκα γκολ στα τέσσερα τελευταία επίσημα εκτός έδρας παιχνίδια της.Εκ των πραγμάτων δύσκολη η πρόβλεψη και για τον ημιτελικό του κυπέλλου Ελλάδος με τον ΠΑΟΚ να έχει προβάδισμα νίκης, τον Παναθηναϊκό να έχει καλή "προίκα" από τον πρώτο αγώνα κι εμάς να μας αρέσει το 2-3 σύνολο γκολ στο (1,72) όπως το βλέπουμε από τον ΟΠΑΠ.ΒΕΛΓΙΟ, First Division A (21.30) Anderlecht - Sporting Charleroi : Under 1,5 HT (πρώτου ημιχρόνου) (1,.45)ΤΟΥΡΚΙΑ, Kupası (20.45) Kasımpaşa - Konyaspor : Goal/Goal (1,68)ΑΓΓΛΙΑ, Premier League (22.00) Manchester City - Manchester United : Goal/Goal (1,62)ΙΣΠΑΝΙΑ, La Liga (22.30) Athletic Bilbao - Real Betis : Home team Over 1,5 (γηπεδούχος ομάδα πάνω από 1,5 γκολ) (1,38)ΙΣΠΑΝΙΑ, La Liga (21.30) Sevilla - Celta de Vigo : Away team Over 1,5 (φιλοξενούμενη πάνω από 1,5 γκολ) (3,.15)ΤΟΥΡΚΙΑ, Kupası (20.45) Kasımpaşa - Konyaspor : Over 3,5 (3,15)ΑΓΓΛΙΑ, Premier League (22.00) Manchester City - Manchester United : Over 1,5 HT (πρώτου ημιχρόνου) (2,75)Copa Libertadores (03.00) Emelec - River Plate : Over 2,5 (2.02)*** ΟΙ τιμές είναι από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ