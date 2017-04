Βραδιά ντέρμπι σε Μόναχο, Παρίσι και Μόσχα. Ικανός να διαχειριστεί τον ρυθμό της Εφές ο Ολυμπιακός στην Πόλη

Ημέρα για δυνατούς παίκτες, δυνατές ομάδες και μεγάλες συγκινήσεις η αποψινή σε όλη την Ευρώπη. Ο πρόωρος τελικός του Γερμανικού κυπέλλου φέρνει αντιμέτωπες της καλύτερες ομάδες της χώρας οι οποίες ψάχνουν κάτι καλό προκειμένου να ξεπεράσουν τους αποκλεισμούς στο Τσάμπιονς Λιγκ. Βέβαια, είναι και το γόητρο αφού η Μπάγερν στο Μόναχο δεν θέλει άλλο ένα μούδιασμα μετά την ήττα από τη Ρεάλ και την προ ημερών ισοπαλία απέναντι στην Μάϊντς. Η Ντόρτμουντ στις εγχώριες διοργανώσεις σκοράρει συνεχώς από τον περασμένο Οκτώβριο. Έχασε με με το βαρυ 4-1 στο αντίστοιχο ματς πρωταθλήματος στις αρχές του μήνα. Προφανώς και θέλει κάτι πιο ουσιαστικό, τώρα. Ντέρμπι κορυφής σε άλλον έναν πρόωρο τελικό έχουμε και στη Γαλλία όπου η Παρί Σεν Ζερμέν υποδέχεται την Μονακό. Οι επιθέσεις θα διαμορφώσουν το σκηνικό κι ας μην ξεχνάμε ότι πρόσφατα οι δύο ομάδες έπαιξαν στον τελικό του Λιγκ Καπ με θραμβευτές τους Παριζιάνους.Προβάδισμα νίκης λόγω κυρίως του υψηλότερου κινήτρου έχει η Άρσεναλ παίζουντας στο Λονδίνο με την ασταθέστατη Λέστερ. Πιο βόρεια, στο Εδιμβούργο η Χιμπέρνιαν σε ματς διαδικαστικού χαρακτήρα, καθώς εξασφάλισε την επιστροφή στην Σκωτσέζικη Premiership, υποδέχεται την Ρέϊθ Ρόβερς. Οι φιλοξενούμενοι "καίγονται" για ότι θετικό αφού με τις απανωτές εκτός έδρας ήττες (επτά!!) έμπλεξαν σε περιπέτειες λίγο πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού και έρχεται το Σάββατο το οριακό ματς στο Πέϊσλι με την Σεντ Μίρεν. Ότι πάρουν, έστω και τις καλές εντυπώσεις, θα είναι καλό!Στο ντέρμπι της Μόσχας, η Τσε Ες Κα είναι η ομάδα που παίζει με το κίνητρο της κορυφής και η Λοκομοτίβ με την αύρα της ομάδας που σκοράρει πιο εύκολα σε ανοιχτούς χώρους, παίρνοντας πιο εύκολα το αποτέλεσμα σε ρόλο αουτσάϊντερ. Ματς για γκολ περιμένουμε στο Μπριζ με την φιλοξενούμενη Οστάνδη να απειλεί τις ανασφάλειες των γηπεδούχων, όπως και στην Βαλένθια. Στο "Μεστάγια" η Ρεάλ Σοσιεδάδ παίζει με τον βαθμολογικό κίνητρο και οι "νυχτερίδες" με την μόνιμη - εδώ και καιρό - ευθύνη της αγωνιστικής αξιοπρέπειες έπειτα από μια σεζόν που "χάθηκε" σχεδόν από το ξεκίνημά της!Στο μονό σημείο επιλέγουμε την προοπτική παραγωγικότητας για τον αγώνα του Ολυμπιακού στην Κωνσταντινούπολη. Η Εφές ξέρει να παίζει καλά επιθετικά. Εάν οι "ερυθρόλευκοι" ποντάρουν στην καλή άμυνα θα έχουν τύχη, Εάν όμως ποντάρουν μόνον στην καλή άμυνα απέναντι σε μια από τις πιο αξιόπιστες και παραγωγικές επιθέσεις της διοργάνωσεις, κινδυνεύουν να πάθουν ότι στο Φάληρο!ΑΓΓΛΙΑ, Premier League (21.45) Arsenal - Leicester City : 1ΣΚΩΤΙΑ, Championship (21.30) Hibernian - Raith Rovers : 2 (+2 HC) (να μην χάσουν οι φιλοξενούμενοι με διαφορά πάνω από δύο γκολ)DFB Pokal (21.45 Novasports 1 HD) Bayern München - Borussia Dortmund : Goal/GoalΓΑΛΛΙΑ, Coupe de France (22.05) P.S.G. - Monaco : Goal/GoalΡΩΣΙΑ, Premier League (19.30) CSKA Moskva - Lokomotiv Moskva : Goal/GoalΒΕΛΓΙΟ, First Division A (21.30) Club Brugge - KV Oostende : Goal/Goal & Over 2,5ΙΣΠΑΝΙΑ, La Liga (21.30) Valencia - Real Sociedad : Goal/Goal Q Over 2,5Εuroleague, Play-Off's (21.30) Efes Anadolu - Olympiakos : Over 154,5 (Game Total Points)