Υπαρκτά εμπόδια στο προβάδισμα της Μάλαγα, της Γάνδης και της Χάντερσφιλντ

Στο ντέρμπι της Ανδαλουσίας η Γρανάδα ψάχνει για τους βαθμούς της σωτηρίας απέναντι στην φορμαρισμένη Μάλαγα του Μίτσελ. Προβάδισμα νίκης έχει η πιο σταθερή Γάνδη στο Βάρεγκεμ ενώ πιο αμφίρροπο είναι το παιχνίδι στο γήπεδο της Γουλβς όπου η Χάντερσφιλντ με σοβαρό κίνητρο μπορεί να πάρει αυτό που θέλει αρκεί να προσέξει και την άμυνά της!Στο Λονδίνο η Τσέλσι και θέλει και μπορει να φτάσει ακόμη πιο κοντά στον τίτλο. Βέβαια η Σαουθάμπτον με λιγότερο άγχος και σκοράροντας με ευκολία ακόμα κι όταν χάνει, μπορεί να αγχώσει ιδιαίτερα τους αντιπάλους της.ΙΣΠΑΝΙΑ, La Liga (21.30) Granada - Málaga : Goal/GoalΒΕΛΓΙΟ, First Division A (21.30) Zulte/Waregem - Gent : Away to score first half (να σκοράρει η φιλοξενούμενη στο πρώτο ημίχρονοΑΓΓΛΙΑ, Championship (21.45) Wolves - Huddersfield Town : Over 0,5 HT (να μπει γκολ στο πρώτο ημίχρονο)ΙΣΠΑΝΙΑ, La Liga (21.30) Granada - Málaga : 1 Draw No BetΒΕΛΓΙΟ, First Division A (21.30) Zulte/Waregem - Gent : 2ΑΓΓΛΙΑ, Championship (21.45) Wolves - Huddersfield Town : Over 2,5ΑΓΓΛΙΑ, Premier League (21.45) Chelsea - Southampton : Goal/Goal