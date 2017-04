Ματς με πάθος και τεράστιο ενδιαφέρον σε Λιόν, Λϊβερπουλ, Λονδίνο και Αϊντχόφεν

Στο El Clasico που μάλλον θα κρίνει πολλά η Ρεάλ έχει προβάδισμα όχι τόσο επειδή παίζει στην έδρα της αλλά διότι κυρίως είναι σε καλύτερη αγωνιστική και ψυχολογική κατάσταση από την Μπαρτσελόνα. Οι τιμές του σημείου "1" είναι εξαιρετικές έστω κι αν στην παρούσα φάση μπορεί και να την βολεύει η ισοπαλία. Οι Καταλανοί πρέπει να βρούνε ψυχικά αποθέματα να αντιδράσουν. Δύσκολο, όμως οι αξίες δεν χάνονται!



Μεγάλα ματς περιμένουμε σε Αϊντχόφεν και Λιόν όπου οι φιλοξενούμενες Άγιαξ και Μονακό είναι σε θέση να διεκδικήσουν τη νίκη μετά από δύσκολα ματς στις Ευρωπαϊκές διοργανώσεις.



Η Λίβερπουλ δεν έχει εξασφαλίσει την παρουσία της στην πρώτη τετράδα καθώς οι ομάδες του Μάντσεστερ που την ακολουθούν έχουν παιχνίδια λιγότερα.



Νοτιότερα στον ημιτελικό του Αγγλικού κυπέλλου η Μάντσεστερ Σίτι θα δοκιμαστεί απέναντι σε μια Άρσεναλ πιο νευρική αλλά πάντα αξιόπιστη δημιουργικά.



ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΛΙ :



ΑΓΓΛΙΑ, F.A. Cup (17.00 Novasports 3 HD) Arsenal - Manchester City: Away team to qualify (η "Σίτι" να προκριθεί)

ΑΓΓΛΙΑ, Premier League (18.30) Liverpool - Crystal Palace : 1

ΙΣΠΑΝΙΑ, La Liga (21.45) Real - Barcelona : 1 Draw No Bet

Ligue 1 (22.15 Novasports 2 HD) Lyon - Monaco : X2



ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ :



ΑΓΓΛΙΑ, F.A. Cup (17.00 Novasports 3 HD) Arsenal - Manchester City - : 2-3 Goals

ΑΓΓΛΙΑ, Premier League (18.30) Liverpool - Crystal Palace : Goal/Goal & Over 2,5

ΙΣΠΑΝΙΑ, La Liga (21.45) Real - Barcelona : 2-3 Goals

Ligue 1 (22.15 Novasports 2 HD) Lyon - Monaco : Over 1.5 HT (πάνω από ένα γκολ στο ημίχρονο)



ΜΟΝΟ ΣΗΜΕΙΟ :



ΟΛΛΑΝΔΙΑ, Eredivisie (17.45) PSV - Ajax : Goal/Goal & Over 2,5