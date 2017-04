Το κίνητρο και το πάθος διαμορφώνουν κλίμα σε Λονδίνο, Λισαβόνα και Τοσκάνη. Προβάδισμα στα σημεία έχει η Ντόρτμουντ

Μετά τον αποκλεισμό στο Τσάμπιονς Λιγκ η Ντόρτμουντ θέλει μια καλή εμφάνιση σε δύσκολο αγώνα όπου έχει και μεγάλο κίνητρο διεκδικώντας την 3η θέση.



Εξίσου αμφίρροπα τα ματς σε Φλωρεντία και Λισαβόνα όπου οι φιλοξενούμενες Μπενφίκα και Ίντερ έχουν το κάτι παραπάνω. Στο Ντιζόν η γηπεδούχος ομάδα θέλει να πάρει πόντους για τη σωτηρία της.



Στη Μεγάλη Βρετανία η Έβερτον και η Ρέντιγκ δείχνουν πιο αξιόπιστες σε ματς όπου πάντως είναι βέβαιο πως θα αισθανθούν έντονη πίεση από τους γηπεδούχους, Γουέστ Χαμ και Νόττιγχαμ αντίστοιχα.



Το ντέρμπι για το κύπελλο Αγγλίας θα έχει νεύρο, όρεξη και λογικά θα έχει και πλοκή μπροστά στις δύο εστίες ανάμεσα σε δύο δυνατές - επιθετικά - ομάδες.



ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΛΙ :



ΑΓΓΛΙΑ, Premier League (17.00) West Ham - Everton : Goal/Goal

ΣΚΩΤΙΑ, Championship (17.00) Dundee United - St. Mirren : X2

ΓΕΡΜΑΝΙΑ, Bundesliga (19.30) Borussia M'Gladbach - Borussia Dortmund : 2 Draw No Bet

Serie A (21.45) Fiorentina - Inter : Goal/Goal



ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ :



ΑΓΓΛΙΑ, Championship (17.00) Nottingham Forest - Reading : Goal/Goal & Over 2,5

F.A. Cup (19.15) Chelsea - Tottenham : Goal/Goal & Over 2,5

ΓΑΛΛΙΑ, Ligue 1 (21.00) Dijon - Angers SCO : 1

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ, Primeira Liga (22.30 Novasports 1 HD) Sporting CP - Benfica : Over 2,5



ΜΟΝΟ ΣΗΜΕΙΟ :



ΑΓΓΛΙΑ, League One (17.00) Port Vale - Bolton : Under 2,5