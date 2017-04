Μαζί της η παράδοση αλλά θέλει και ουσία η Μαρσέϊγ, γκολ, θέαμα κι απωθημένα στο Νόριτς!

Με εντελώς διαφορετικά συναισθήματα αντιμετωπίζουν απόψε το παιχνίδι τους η Νόριτς και η πρωτοπόρος Μπράϊτον. Για τα "καναρίνια" είναι το φινάλε μιας μάλλον απογοητευτικής διαδικασίας εκτός PLay-Off's. ενώ οι φιλοξενούμενοι έχουν ήδη πανηγυρίσει την μαθηματική τους άνοδο στην Premier League.



Στο όποιο πλεονέκτημα έδρας της Γάνδης ας έχουμε υπόψη τις ικανότητες της Οστάνδης ως φιλοξενούμενη. Προβάδισμα έχουν απόψε και η Σεβίλλη στο Ανδαλουσιάνικο ντέρμπι με τη Γρανάδα, όπως και η ποιοτικότερη Μαρσέϊγ στην δύσκολη ατμόσφαιρα του Νανσί αρκεί βέβαια να βρει λύσεις στο γκολ αφού οι γηπεδούχοι ψάχνουν τους βαθμούς της επιβίωση κόντρα και στην παράδοση καθώς η ΟΜ μετράει σε αυτό το γήπεδο πέντε συνεχόμενες νίκες!



ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΛΙ :



First Division A (21.30) Gent - KV Oostende : Goal/Goal

ΑΓΓΛΙΑ, Champioinsip (21.45) Norwich City - Brighton & Hove : Over 2,5

ΓΑΛΛΙΑ, Ligue 1 (21.45 Novasports 4 HD) Nancy - O. Marseille : 2 Draw No Bet



ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ:



Gent - KV Oostende : 1X

Norwich City - Brighton & Hove : 1

Nancy - O. Marseille : Goal/Goal & Over 2,5



ΜΟΝΟ ΣΗΜΕΙΟ :



ΙΣΠΑΝΙΑ, La Liga (22.00) Sevilla - Granada : Goal/Goal & Over 2,5