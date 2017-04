Σαφές προβάδισμα Γιουνάιτεντ. Ματς συναισθηματικών διακυμάνσεων σε Βέλγιο, Κωνσταντινούπολη

Μετά το ματς των Βρυξελλών η Μάντσεστερ Γιουνάϊτεντ έχει σαφές προβάδισμα πρόκρισης κι αυτό μπορεί να διαφοροποιηθεί μόνον εάν καταφέρει να σκοράρει όσο πιο γρήγορα γίνεται η Άντερλεχτ. Στο Βέλγιο η Γκενκ θα πρέπει να παίξει έξυπνα κι όχι τόσο ανοιχτά κόντρα σε μια πολύ επικίνδυνη, εκτός έδρας, Θέλτα. Η Σάλκε θα δυσκολευτεί πολύ αλλά με ένα δικό της γρήγορο γκολ θα αλλάξει πολλά στην ψυχολογία του αγώνα και του Άγιαξ!



Στην Κωνσταντινούπολη η Μπεσικτάς θα έχει την αύρα της έδρας, την εμπειρία των επιθετικών της ενώ η Λιόν με ανάλογα "όπλα" μπορεί πιο εύκολα να διαμορφώσει τις ψυχολογικές ισορροπίες της αναμέτρησης.



ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΛΙ :



Manchester United - Anderlecht : Home team to score 1st half (να σκοράρει η γηπεδούχος στο πρώτο ημίχρονο)

Genk - Celta de Vigo : Goal/Goal

Schalke 04 - Ajax : Away to qualify (η φιλοξενούμενη να προκριθεί)



ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ :



Manchester United - Anderlecht : Goal/Goal & Over 2,5

Genk - Celta de Vigo : Home team Over 1,5 goals

Schalke 04 - Ajax : Goal/Goal & Over 2.5



ΜΟΝΟ ΣΗΜΕΙΟ :



Beşiktaş - Lyon : 2 Draw No Bet