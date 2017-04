Ματς για δυνατούς χαρακτήρες στη Μαδρίτη. Με σοβαρότητα παίρνουν αυτό που θέλουν "Παρι" και Μπόλτον!

Προβάδισμα πρόκρισης έχει η Ρεάλ Μαδρίτης όμως είναι βέβαιο πως η Μπάγερν Μονάχου δεν θα παρατήσει τίποτα στην τύχη! Θα είναι δύσκολο να ανατρέψει την εις βάρος της κατάσταση όμως σίγουρα θα το προσπαθήσει με κάθε τρόπο!Δύσκολα όσο δείχνει το εύθραυστο 1-0 νίκησε η Ατλέτικο τη Λέστερ κι αν δεν προσέξει τον ενθουσιασμό των Βρετανών θα μπει σε περιπέτειες, όπως έπαθε η Σεβίλη. Η Παρί Σεν Ζερμέν μπορεί να συνεχίσει το νικηφόρο σερί της στο Μετς ενώ παρόμοιο πλεονέκτημα έχει και η Μπόλτον που όμως στα τελευταία ματς δεν σκοράρει εύκολα.ΓΑΛΛΙΑ, Ligue 1 (19.30) Metz - P.S.G. : 2 HT/FTUEFA, Champions League (21.45) Leicester City - Atlético Madrid : Home to score (η γηπεδούχος να σκοράρει)ΑΓΓΛΙΑ, League One (22.00) Bolton Wanderers - Bury : 1Metz - P.S.G. : Goal/Goal & Over 2,5Leicester City - Atlético Madrid : Over 10,5 total cornersBolton Wanderers - Bury : 1 & Under 2,5Real Madrid - Bayern München : Goal/Goal & Over 3,5