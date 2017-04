Το μεγαλύτερο φετινό στοίχημα του Μουρίνιο. Ματς προκλήσεων σε Ολλανδία, Ανδαλουσία και "Βελοντρόμ"

Το ντέρμπι στην Αγγλία έχει σαν κεντρικό πρόσωπο τον Μουρίνιο και βέβαια την ομάδα του η οποία παίζει με σοβαρό κίνητρο να μπει στην πρώτη τετράδα! Θα το παλέψει και για λόγους γοήτρου. To 1 Draw No Bet δείχνει ασφαλές ενώ για τους λάτρες του ρίσκου υπάρχει και το σημείο 1..



Λογικά θα κερδίσουν αλλά μάλλον θα δυσκολευτούν ο Άγιαξ και η Μαρσέϊγ απέναντι σε ομάδα που θέλουν και μπορούν να παίξουν ανοιχτό ποδόσφαιρο. Στην Βαλένθια η φορμαρισμένη γηπεδούχος ομάδα υστερεί σε βαθμολογικό κίνητρο αλλά και διάρκεια καλής απόδοσης κόντρα στην Σεβίλλη. Όμως όλα σε ένα τέτοιο ματς μοιάζουν ρευστά! Ανταγωνιστικό ματς περιμένουμε και στο Ρόττερνταμ όπου ναι μεν η Φέγενορντ είναι το φαβορί αλλά η Ουτρέχτη βρίσκεται σε καλή κατάσταση έτοιμη να απειλήσει!



ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΛΙ :



ΣΚΩΤΙΑ, Premiership (14.30) Ross County - Celtic : Home team to score (η γηπεδούχος να σκοράρει)

ΟΛΛΑΝΔΙΑ, Eredivisie (15.30) Feyenoord - Utrecht : 2 (+1.5 HC)

ΓΕΡΜΑΝΙΑ, Bundesliga (16.30) Werder Bremen - Hamburger SV : Goal/Goal

ΙΣΠΑΝΙΑ, La Liga (17.15) Valencia - Sevilla : Goal/Goal



ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ :



ΣΚΩΤΙΑ, Premiership (14.30) Ross County - Celtic : 1 (+1,5 HC)

ΟΛΛΑΝΔΙΑ, Eredivisie (15.30) Feyenoord - Utrecht : Over 3,5

ΙΣΠΑΝΙΑ, La Liga (17.15) Valencia - Sevilla : Over 1,5 HT

ΓΑΛΛΙΑ, Ligue 1 (22.00 Novasports 1 HD) O. Marseille - Saint-Étienne : Over 2,5



ΜΟΝΟ ΣΗΜΕΙΟ :



ΑΓΓΛΙΑ, Premier League (18.00) Manchester United - Cheslea : 1 Draw No Bet