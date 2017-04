Φαβορί με κίνητρο απέναντι σε απρόβλεπτα αουτσάϊντερ, "Παρί", Νόριτς και Αθλέτικ Μπιλμπάο

Η Παρί Σεν Ζερμέν μετράει πέντε συνεχόμενες νίκες και πάει ως φαβορί στο Ανζέ κόντρα σε μια ομάδα απρόβλεπτη συμπεριφορά εάν υποτιμηθεί. Κάτι ανάλογο σκέφτεται και η Αθλέτικ Μπιλμπάο που υποδέχεται την ακόμα πιο επικίνδυνη, επιθετικά, Λας Πάλμας. Ματς για γκολ περιμένουμε σε Νόριτς και Νιούκαστλ όπου τόσο η Φούλαμ όσο κυρίως η Λιντς μπορούν να φανούν ανταγωνιστικές σε ρόλους αουτσάϊντερ!



ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΛΙ :



ΟΛΛΑΝΔΙΑ, Eredivisie (21.00) Hercules - AZ : 2 DNB

ΙΣΠΑΝΙΑ, La Liga (21.45) Athletic Club - Las Palmas : Away to score (η φιλοξενούμενη ομάδα να σκοράρει)

ΓΑΛΛΙΑ, Ligue 1 (21.45 Novasports 1HD) Angers SCO - PSG : 1 (+2 HC)

ΑΓΓΛΙΑ, Championship (21.45) Newcastle Utd - Leeds United : Away to score (η φιλοξενούμενη ομάδα να σκοράρει)



ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ :



Hercules - AZ : Over 1,5 HT

Athletic Club - Las Palmas : Over 3,5

Angers SCO - PSG : 2-3 Goals

Newcastle Utd - Leeds United : Goal/Goal & Over 2,5



ΜΟΝΟ ΣΗΜΕΙΟ :



ΑΓΓΛΙΑ, Championship (17.00) Norwich City - Fulham : Over 3,5