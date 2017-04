Η επιθετική συνέπεια κρίνει τα ματς σε Βρυξέλλες, Λιόν και το κίνητρο στο Γουίγκαν

Οι αποτυχίες της Μάντσεστερ Γιουνάϊτεντ στο Αγγλικό πρωτάθλημα την αναγκάζουν να δει με περισσότερο ενδιαφέρον το Europa League. Η Άντερλεχτ θα το παλέψει όσο μπορεί. Πολύ καλό παιχνίδι περιμένουμε στο Λιόν όπου η Γαλλική ομάδα είναι σε θέση να πιέσει από το πρώτο λεπτό την Μπεσικτάς. Οι φιλοξενούμενοι με την ποιότητά τους είναι σε θέση σκοράροντας να διαμορφώσουν μια όσο γίνεται πιο ιδανική ατμόσφαιρα τόσο στο αποψινό ματς όσο και ενόψει της ρεβάνς στην Κωνσταντινούπολη



Οριακό για την Γουίγκαν το σημερινό παιχνίδι της Τσάμπιονσιπ. Η Μπάρνσλεϊ βγάζει πάντως αρκετή ανταγωνιστικότητα. Για την League One η Μπέρι δείχνει μια καλύτερη συμπεριφορά απέναντι σε ευαίσθητες άμυνες. Λογικά θα ρισκάρει απέναντι στην άμυνα της Ροτσντεϊλ αναγκάζοντας την αντιπαλό της να παίξει ανοιχτά!



Στον ημιτελικό του Φαλήρου ο Ολυμπιακός θα προσπαθήσει να αξιοποιήσει την δύναμη της έδρας. Η ΑΕΚ είναι σε καλή κατάσταση όμως οι απουσίες της ίσως φέρουν περισσότερες δυσκολίες εάν πιεστεί



ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΛΙ :



ΑΓΓΛΙΑ, League One (21.45) Bury - Rochdale 1 DNB

ΑΓΓΛΙΑ, Championship (21.45) Wigan Athletic - Barnsley : Over 0,5 HT (να μπει γκολ στο πρώτο ημίχρονο)

Europa League (22.05) Anderlecht - Manchester United : Over 0,5 HT (να μπει γκολ στο πρώτο ημίχρονο)



ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ :



Bury - Rochdale : Goal/Goal & Over 2,5

Wigan Athletic - Barnsley : 1

Anderlecht - Manchester United : Over 2,5



ΜΟΝΟ ΣΗΜΕΙΟ :



Europa League Lyon - Beşiktaş : Goal/Goal & Over 3,5