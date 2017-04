Βαρύ το κλίμα στη Βεστφαλία

Η βομβιστική επίθεση χθες στο Ντόρτμουντ μετέφερε κατά μια μέρα την αναμέτρηση της Γερμανικής ομάδας με την Μονακό. Το κλίμα βέβαια είναι βαρύ αλλά σίγουρα οι ομάδες θα προσπαθήσουν να αφήσουν ότι άσχημο εκτός αγωνιστικού χώρου!



Υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στην Ατλέτικο Μαδρίτης και τη Λέστερ. Η Αγγλική ομάδα θα παίξει με την άνεση του αουτσάϊντερ. Εάν υποτιμηθεί μπορεί να κάνει ότι και στην Ανδαλουσία στον περασμένο γύρο της διοργάνωσης. Στο Γκαζιάντεπ της Τουρκίας μας αρέσει που θεωρείται ως αουτσάϊντερ η γηπεδούχος ομάδα σε ένα παιχνίδι με κίνητρο και πάθος!



Στο μεγάλο ματς της βραδιάς η Μπάγερν θα παίξει σαν μια πολύ δυνατή ομάδα που θέλει να αξιοποιήσει τα λίγα πλεονεκτήματά της. Για να αντέξει στην πίεση η Ρεάλ θα πρέπει να αποφύγει την παθητική τακτική φροντίζοντας παράλληλα να βρει τρόπους στην αναζήτηση του εκτός έδρας γκολ.



ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΛΙ :



ΤΟΥΡΚΙΑ, Süper Lig (17.30) Gaziantepspor - Gençlerbirliği : 1X

UEFA Champions League(19.45) Borussia Dortmund - Monaco : Goal/Goal

UEFA Champions League (21.45) Atlético Madrid - Leicester City: Over 9,5 total corners



ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ :



Gaziantepspor - Gençlerbirliği : Over 2,5

Borussia Dortmund - Monaco : 3-4 Goals

Atlético Madrid - Leicester City: 2nd half most goals (να σημειωθούν περισσότερα γκολ στο 2ο ημίχρονο)



ΜΟΝΟ ΣΗΜΕΙΟ :



UEFA Champions League (21.45) Bayern München - Real Madrid : 2-3 Goals