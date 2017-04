Περιμένοντας το ξύπνημα της Γιουνάϊτεντ, τις εμπνεύσεις της Φέγενορντ και την υπέρβαση της Ρέϊντζερς!

Εδώ και τρεις βδομάδες περιμένουμε το πότε η Μάντσετσερ Γιουνάϊτεντ θα συνέλθει προκειμένου να μην χάσει την επαφή με την κορυφή.



Τώρα η Σάντερλαντ δεν φοβίζει αλλά για να ξεπεραστεί ως εμπόδιο πρέπει να έρθουν κάποια γρήγορα γκολ!



Πολύ πιο ανταγωνιστικά τα ματς σε Τουλούζ και Ρώμη όπου πάντως οι φιλοξενούμενοι προβάλλουν αξιώσεις νίκης!



Ένα λόγο παραπάνω έχουν η Φέγενορντ και η Ρεϊντζερς ποντάροντας η ομάδα της Γλάσκόβης στην αστάθεια της Αμπερντίν.



ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΛΙ :



ΣΚΩΤΙΑ, Premiership (14.30) Aberdeen - Rangers : X2

ΟΛΛΑΝΔΙΑ, Eredivisie (15.30) PEC Zwolle - Feyenoord : Over 2,5

ΑΓΓΛΙΑ, Premier League (15.30) Sunderland - Manchester United : Away to score in 1st half (η φιλοξενούμενη να σκοράρει στο πρώτο ημίχρονο)

ΓΑΛΛΙΑ, Ligue 1 (16.00) Toulouse - O. Marseille : 2 DNB



ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ :



Aberdeen - Rangers : 2-3 Goals

PEC Zwolle - Feyenoord : Goal/Goal & Over 2,5

Sunderland - Manchester United : Away Over 2,5 (η φιλοξενούμενη να σκοράρει πάνω από δύο φορές)

Toulouse - O. Marseille : Goal/Goal & Over 2,5



ΜΟΝΟ ΣΗΜΕΙΟ :



ΙΣΠΑΝΙΑ, La Liga (17.15) Celta de Vigo - Eibar : Goal/Goal & Over 2,5