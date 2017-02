Προβάδισμα μετ' εμποδίων για Μονακό και Μπαρτσελόνα

Δύσκολη έως και απίθανη φαντάζει η ανατροπή των δεδομένων στο Καμπ Νου μετά την νίκη της Μπαρτσελόνα στη Μαδρίτη επί της Ατλέτικο (1-2). Βέβαια οι "ροχμπλάνκος" τα τελευταία χρόνια στο συγκεκριμένο γήπεδο έχουν κάνει εξαιρετικές εμφανίσεις. Η Μπάγερν θέλει μαι σοβαρή εμφάνιση μετά την απογοήτευση του περασμένου Σαββάτου. Η Βόλφσμπουργκ θα μπει ως αουτσάϊντερ, κι ότι προκύψει! Πολύ πιο ανταγωνιστικά τα ματς στο Γουίγκαν και το Μονπελιέ μιας και ναι μεν η Νόριτς και η Μονακό είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση όμως, το απρόβλεπτο σε τέτοιες περιπτώσεις φέρνει συνήθως εντυπωσιακές ανατροπές!



ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΛΙ :



ΓΑΛΛΙΑ, Ligue 1 (20.00 Novasports 3 HD) Montpellier - Monaco : Away to win either half (φιλοξενούμενη να νικήσει σε κάποιο ημίχρονο)

ΓΕΡΜΑΝΙΑ, DFB Pokal (21.45 Novasports 2 HD) Bayern München - Wolfsburg : 1 (-1 HC)

ΑΓΓΛΙΑ, Championship (21.45) Wigan Athletic - Norwich City : 2 DNB

ΙΣΠΑΝΙΑ, Copa del Rey (22.00) Barcelona - Atlético Madrid : 2 (+1,5 HC)



ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ :



Montpellier - Monaco : Away to score both halves (η φιλοξενούμενη να σκοράρει και στα δύο ημίχρονα)

Bayern München - Wolfsburg : Goal/Goal & Over 2,5

Wigan Athletic - Norwich City : Away Over 1,5 (η φιλοξενούμενη ομάδα να σκοράρει πάνω από μια φορά)

Barcelona - Atlético Madrid : Goal/Goal & Over 2,5



ΜΟΝΟ ΣΗΜΕΙΟ :



ΓΑΛΛΙΑ, Ligue 1 (20.00) Caen - Bordeaux : Over 2,5