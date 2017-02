Απέναντι σε δυνατές άμυνες, Σέλτικ και Φέγενορντ

Περιμένουμε πολύ ανταγωνιστικά ματς στο(όπου απόψε θα βρεθούν αντιμέτωπες οι ομάδες του Ρον) τομε δεδομένο πως οι φιλοξενούμενεςκαι, αντίστοιχα, μπορούν σκοράροντας να διεκδικήσουν ακόμα και τους βαθμούς της νίκης. Στην Σκωτία η κυρίαρχοςπάει για την 11η συνεχόμενη νίκη στοόπου ηπαραμένει αήττητη εδώ και τρεις μήνες! Ενδιαφέροντα ματς θα δούμε απόψε και στην Ελληνική Σούπερ Λίγκα όπου χωρίς να χρειαστεί να υποδείξουμε σημείο, είναι βέβαιο πως θα δοκιμαστούν οι φιλοδοξίες των ευχάριστων εκπλήξεων του πρωταθλήματος στη Νέα Σμύρνη όπως και η εξαιρετική φόρμα τουαπέναντι στον ποιοτικόΑΓΓΛΙΑ, Championship (14.00) Huddersfield - Leeds United : X2ΣΚΩΤΙΑ, Premiership (14.30) St. Johnstone - Celtic : Under 3,5ΟΛΛΑΝΔΙΑ, Eredivisie (15.30) Twente - Feyenoord : 1 (+1,5 HC)Huddersfield - Leeds United : Over 2,5St. Johnstone - Celtic : 2-3 GoalTwente - Feyenoord : Under 2,5ΓΑΛΛΙΑ, Ligue 1 (22.00 Novasports 2 HD) Saint-Étienne - Lyon : Goal/Goal & Over 2,5