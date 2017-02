Ντέρμπι με ξεχωριστά κίνητρα, για δυνατούς χαρακτήρες σε Μονακό και Λονδίνο

θεωρείται ίσως η πιο φορμαρισμένη ομάδα στη Γαλλία αυτή τη στιγμή. Για να κερδίσει τηθα χρειαστεί αποτελεσματικότητα αφού σε αυτό το ντέρμπι της Κυανής ακτής η Νις είναι βέβαιο πως δοκιμάσει τα πάντα για να μην χάσει τη θέση της στην κορυφή της βαθμολογίας.έχασε στο αντίστοιχο ματς του πρώτου γύρου με 3-0 από τηνκαι σήμερα έχει ένα ιδιαίτερο κίνητρο πέραν της διατήρησης των προνομίων της στην κορυφή της. Για τον Αρσέν Βεγκέρ αυτό είναι μια πρόκληση με πολλαπλά οφέλη εάν καταφέρει και πάρει θετικό αποτέλεσμα. Στην Ολλανδία ητρέχει να καλύψει χαμένο έδαφος κι αν φέρει το ρυθμό όπως θέλει, θα βρει τις ιδανικές ευκαιρίες νίκης στο. Δυνατά ματς περιμένουμε σεκαι Γλασκόβη όπου η, πάει να αμφισβητήσει τα όποια αβαντάζ των αντιπάλων της ενώ ηκαλείται να νικήσει για πρώτη φορά φέτος - μετά από δύο ισοπαλίες - την παραγωγικήΑΓΓΛΙΑ, Premier League (14.30) Chelsea - Arsenal : 1 DNBΑΓΓΛΙΑ, Championship (17.00) Newcastle Utd - Derby County : Away to score (φιλοξενούμενη να σκοράρει)ΓΑΛΛΙΑ, Ligue 1 (18.00 Novasports 3 HD) Monaco - Nice : Away to score (φιλοξενούμενη να σκοράρει)ΟΛΛΑΝΔΙΑ, Eredivisie (20.45) PSV - AZ : Home Over 1,5ΑΓΓΛΙΑ, Premier League (14.30) Chelsea - Arsenal : 2nd half most Goals (περισσότερα γκολ στο 2ο ημίχρονο)ΑΓΓΛΙΑ, Championship (17.00) Newcastle Utd - Derby County : Over 2,5ΓΑΛΛΙΑ, Ligue 1 (18.00 Novasports 3 HD) Monaco - Nice : Goal/Goal & Over 2,5ΟΛΛΑΝΔΙΑ, Eredivisie (20.45) PSV - AZ : 2-3 GoalsΣΚΩΤΙΑ, Premiership (17.00) Rangers - Ross County : 1 & Goal/Goal