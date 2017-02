Με καλή ψυχολογία σε δύσκολες έδρες, η Μαρσέϊγ, και Σέφιλντ Γουένσντεϊ

Η Μαρσέϊγ πήρε την πρόκριση στην επόμενη φάση του Γαλλικού κυπέλλου έπειτα από ένα συναρπαστικό παιχνίδι με τη Λιόν. Η ψυχολογία της είναι θετική και με τη συνέπεια στο εκτός έδρας σκοράρισμα έχει όλα τα αβαντάζ για να πάρει θετικό αποτέλεσμα στο Μετς. Προβάδισμα νίκης σε δύσκολες εκτός έδρας αποστολές έχουν οι Άντερλεχτ και Μπάγερ Λεβερκούζεν σε έδρες όπου πάντως θα χρειαστούν πάνω από ένα γκολ ενώ πιο αμφίρροπο φαντάζει το παιχνίδι του Γουίγκαν όπου η τοπική ομάδα παλεύει για την παραμονή στην Τσάμπιονσιπ και η Σέφιλντ Γουένσντεϊ για την είσοδο στα Play-Off's.



ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΛΙ :



ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, A-League (10.50) Brisbane Roar - Sydney : Goal/Goal

ΒΕΛΓΙΟ, First Division A (21.30) Lokeren - Anderlecht : Under 2,5/3

ΓΑΛΛΙΑ, Ligue 1 (21.45 Novasports 3 HD) Metz - O. Marseille : Away to win either half (η φιλοξενούμενη να κερδίσει κάποιο ημίχρονο)

ΑΓΓΛΙΑ, Championship (21.45) Wigan Athletic - Sheffield Wednesday : 1X



ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ :



Brisbane Roar - Sydney : 1 DNB

Lokeren - Anderlecht : 1X

Metz - O. Marseille : Over 1,5 HT

Wigan Athletic - Sheffield Wednesday : Over 2,5



MONO ΣΗΜΕΙΟ :



ΟΛΛΑΝΔΙΑ, Eredivisie (21.00) ADO Den Haag - Vitesse : 2-3 Goal