Απειλούνται από τα αουτσάϊντερ, Ρόμα και "Σίτι"

έχει προβάδισμα νίκης στα αποψινά της παιχνίδι, όπου πάντως εάν ποντάρει μόνον στο όνομα και την ποιότητά της θα μπλέξουν σε επικίνδυνο βαθμό. Ημε τις δύο πρόσφατες νίκες ανέβασε την ψυχολογία της και θέλει μια ρεβάνς για την βαριά ήττα (0-5) στο αντίστοιχο ματς του κυπέλλου. Ματς για γκολ περιμένουμε σε Λονδίνο και Ρώμη όπου βέβαια την αξία στην παραγωγικότητας δίνει η προοπτική ανταγωνιστικότητας των φιλοξενούμενων.Στoη τοπική ομάδα πιέζεται αρκετά κάνοντας μια τεράστια προσπάθεια να ξεφύγει από τις τελευταίες θέσεις της Τσάμπιονσιπ. Ηδεν πρόκειται να χαρίσει κάτι, αρκεί βέβαια να διατηρήσει την σοβαρότητά της!ΑΓΓΛΙΑ, Championship (21.45) Blackburn Rovers - Leeds United : 1ΧCoppa Italia, Roma - Cesena (21.45 Novasports 2 HD) : 2 (+3 HC)ΑΓΓΛΙΑ, Premier League (21.45) West Ham - Manchester City : 1 (+1,5 HC)ΑΓΓΛΙΑ, League One (21.45) Millwall - Walsall : Away team to scoreBlackburn Rovers - Leeds United : Over 2,5Roma - Cesena (21.45 Novasports 2 HD) : 2-3 GoalWest Ham - Manchester City : Goal/Goal & Over 2,5Millwall - Walsall : Over 2,5ΣΚΩΤΙΑ, Premiership (21.45) Hearts - Rangers : 2 DNB