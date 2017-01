Δυνατά ματς που υπόσχονται και θέαμα σε Παρίσι, Γάνδη και Καππαδοκία

Οι δύο πιο φορμαρισμένες ομάδες του Γαλλικού πρωταθλήματος παίζουν απόψε στο Παρίσι με την παράδοση των τελευταίων χρόνων να μας "δείχνει" ματς με αρκετά γκολ! Το ίδιο περιμένουμε και στο Άρνεμ όπου ηδείχνει λίγο πιο σταθερή από την. Μικρό προβάδισμα έχει και ηστη Γάνδη και μεγαλύτερο ηόπου βέβαια αυτό που θα "πληρώσει" περισσότερο θα 'ναι το γκολ τηςΣτην Καππαδοκία, η ομάδα της Καισάρειας είναι το μεγάλο αουτσάϊντερ στο ματς με την φιλόδοξη και ποιοτικότερη. Βέβαια στην έδρα της είναι πολύ πιο δυνατή και ανταγωνιστική. Πριν λίγες μέρες αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με τηνγια το κύπελλο. Τα τελευταία χρόνια δυσκολεύει αρκετά την "Φενέρ" ενώ στο αντίστοιχο ματς του πρώτου γύρου απέσπασε ισοπαλία 3-3 στην Κωνσταντινούπολη. Λογικά, κάπως έτσι θα το παλέψει και τώρα αφού η κάθε άλλη παθητική τακτική δύσκολα να της δώσει ουσιαστικά αποτελέσματα.ΟΛΛΑΝΔΙΑ, Eredivisie (15.30) Vitesse - AZ : Goal/GoalΒΕΛΓΙΟ, First Division A (15.30) Gent - Club Brugge : X2ΑΓΓΛΙΑ, F.A. Cup (18.00 Novasports 5 HD) Manchester United - Wigan Athletic : Over 2,5ΓΑΛΛΙΑ, Ligue 1 (22.00 Novasports 2 HD) P.S.G. - Monaco : Goal/GoalVitesse - AZ : 2 DNBGent - Club Brugge : Away Over 1,5 (η φιλοξενούμενη να βάλει πάνω από ένα γκολ)Manchester United - Wigan Athletic : Goal/GoalP.S.G. - Monaco : Goal/Goal & Over 2,5ΤΟΥΡΚΙΑ, Süper Lig (18.00) Kayserispor - Fenerbahçe : Goal/Goal & Over 2,5