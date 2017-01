Παγίδες στο αβαντάζ της Λιόν, της Ρέϊντζερς και της Νιούκαστλ

Οι "" νίκησαν τηνμε 2-1 πριν από λίγα 24ωρα για το κύπελλο Σκωτίας έπειτα από ένα συναρπαστικό ματς όπου όλα ανατράπηκαν στα τελευταία λεπτά. Τώρα στο "Fir Park" εάν η ομάδα της Γλασκόβης δεν είναι σοβαρή, ίσως να μην είναι τόσο τυχερή. Δύσκολους εκτός έδρας αγώνες έχουνκαισεκαιαντίστοιχα. Στοτο μεγάλο αουτσάϊντερ είναι ηη οποία πάντως ψάχνει ένα καλό αποτέλεσμα εκτός έδρας έπειτα από ένα πολύ δύσκολο πρόγραμμα..Σε ένα ακόμα αναμενόμενα συναρπαστικό παιχνίδι για το κύπελλο Αγγλίας υπάρχει διαφορά δυναμικότητας ανάμεσα στις ομάδες τηςκαι του. Οι φιλοξενούμενοι έχουν ποιοτική ανωτερότητα και στόχο την επιστροφή τους στην Premier League. Πάντως οι γηπεδούχοι σε τέτοια ματς δεν διστάζουν να παίξουν επιθετικά κι αυτό βοηθάει σε γενικές γραμμές το θέαμα.ΣΚΩΤΙΑ, Premiership (14.30) Motherwell - Rangers : 1 (+1,5 HC)ΓΑΛΛΙΑ, Ligue 1 (18.00 Novasports 3 HD) Lyon - Lille : 2 (+1,5/2 HC)ΑΓΓΛΙΑ, F.A. Cup (19.30 Novasports 1 HD ) Southampton - Arsenal : 2 DNBΒΕΛΓΙΟ, First Division A (21.30) Mechelen - Genk : X2Motherwell - Rangers : Goal/Goal & Over 2,5ΓΑΛΛΙΑ, Ligue 1 (18.00 Novasports 3 HD) Lyon - Lille : Over 2,5ΑΓΓΛΙΑ, F.A. Cup (19.30 Novasports 1 HD ) Southampton - Arsenal : 2-3 GoalΒΕΛΓΙΟ, First Division A (21.30) Mechelen - Genk : Over 3,5ΑΓΓΛΙΑ, F.A Cup (17.00) Oxford United - Newcastle United : Goal/Goal & Over 2,5