Με προβάδισμα και κόντρα στα άγχη τους παίζουν η Μαρσέϊγ και η Λέστερ

Πολύ πιο αμφίρροπα τα ματς της Ντέρμπι Κάουντι με τη Λέστερ και της Νιούκαστλ Τζετς με την μάλλον ανώτερη Μέλμπουρν Σίτι. Οι φιλοξενούμενες έχουν το κάτι παραπάνω αν και φέτος σε πολλά ματς ανάλογου συντελεστή δυσκολίας έχασαν την ηρεμία τους!



Κάτι ανάλογο ισχύει και για την αναμέτρηση της Μαρσέϊγ με αντίπαλο την Μονπελιέ. Η έδρα μπορεί να παίξει ρόλο όμως λιγότερο αγχωμένοι θα είναι οι φιλοξενούμενοι.

Το δυνατό σημείο της Φροζινόνε είναι η επίθεση. Εάν είχε στα ίδια επίπεδα αξιοπιστίας την άμυνά της πιθανόν να βρίσκονταν πολύ πιο ψηλά στη βαθμολογία. Η Μπρέσια εάν πάει μόνον με παθητική τακτική να πάρει ή και να ¨"κλέψει" κάτι, μάλλον πρέπει να στηρίξει πολλά στην τύχη.



ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΛΙ :



ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, A-League (10,50) Newcastle Jets - Melbourne City : Goal/Goal

ΓΕΡΜΑΝΙΑ, Bundesliga (21.30) Schalke 04 - Eintracht Frankfurt : 1

ΓΑΛΛΙΑ, Ligue 1 (21.45 Novasports 4 HD) O. Marseille - Montpellier : Over 0,5 HT

ΑΓΓΛΙΑ, F.A. Cup (21.55 Novasports 1 HD) Derby County - Leicester City : Under 2,5/3



ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ :



Newcastle Jets - Melbourne City : 1 DNB

Schalke 04 - Eintracht Frankfurt : Home Over 1,5 ( Οι γηπεδούχοι να σημειώσουν πάνω από 1,5 γκολ)

O. Marseille - Montpellier : Goal Gomis anytime

Derby County - Leicester City : Goal Vardy anytime



ΜΟΝΟ ΣΗΜΕΙΟ :



ΙΤΑΛΙΑ, Serie B (21.30) Frosinone - Brescia : Over 2,5