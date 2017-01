Πάθος και διάθεση για ρεβάνς στα ματς του Πιεμόντε και της Γαλικίας

Κάθε άλλο αποτέλεσμα πέραν της νίκης τηςστο Βίγκο θα είναι έκπληξη καθώς θα σημάνει και τον αποκλεισμό της από τη συνέχεια του κυπέλλου Ισπανίας. Ανοιχτό ματς περιμένουμε στο Τορίνο. Ηέχασε στο Μιλάνο για το πρωτάθλημα ενώ έχασε και το Σούπερ Καπ πρόσφατα από τη! Παραγωγικό ματς περιμένουμε στομε τηνικανή λόγω φόρμας να διεκδικήσει την πρόκριση στο Ολλανδικό κύπελλο. Στοη ομάδα του Κλοπ μετά την ήττα - σοκ από τηπρέπει να παίξει πιο έξυπνα απέναντι σε μια έμπειρη και ανταγωνιστικήΣε καλή κατάσταση είναι η. Μάλλον πιο σταθερή από τηνπαίζοντας ως φαβορί απόψε για την Αγγλική Τσάμπιονσιπ. Ηόσο είχε την παραγωγική αξιοπιστία μπορούσε να διεκδικήσει καλύτερα αποτελέσματα ακόμα και μακριά από το γήπεδό της. Εάν δεν επιστρέψει σε αυτά τα προ διμήνου δεδομένα μπορεί και να κινδυνεύσει!Coppa Italia (21.45 Novasports 1 HD) Juventus - Milan : Home over 1,5ΟΛΛΑΝΔΙΑ, Κύπελλο (21.45) AZ - Heerenveen : Goal/GoalΑΓΓΛΙΑ, Capital One Cup (22.15) Liverpool - Southampton : 1ΙΣΠΑΝΙΑ, Copa del Rey (22.15) Celta de Vigo - Real Madrid : Away Over 1,5Juventus - Milan : 1 HT/FTAZ - Heerenveen : 2 DNBLiverpool - Southampton : 2-3 GoalCelta de Vigo - Real Madrid : Goal/Goal & Over 3,5ΑΓΓΛΙΑ, Championship (21.45) Leeds United - Nottingham Forest : Goal/Goal & Over 2,5