Πνεύμα νίκης σε Βρυξέλλες, Αϊντχόφεν και Λιόν

ως μια πιο πλήρης ομάδα έχει προβάδισμα νίκης σε ένα ματς όπου ηξέρει πως μόνον η άμυνα δεν αρκεί για το θετικό αποτέλεσμα. Κάτι ανάλογο θα έχει στο μυαλό της και ηστοκαι στο ρόλο του απόλυτου αουτσάϊντερ!υποδέχεται ως το απόλυτο φαβορί τηνγνωρίζοντας πάντως πως θα χρειαστεί δύο ίσως και περισσότερα (!!) γκολ για να κερδίσει.Έχει μείνει μακριά από την κορυφή ηκαι τώρα τρέχει να καλύψει χαμένο έδαφος. Δεν θα είναι εύκολο το σημερινό παιχνίδι με την φορμαρισμένηαφού οι φιλοξενούμενοι σκοράρουν συνεχώς εκτός έδρας από τον περασμένο Φεβρουάριο (!) με αρκετά ισορροπημένες εμφανίσεις το τελευταίο χρονικό διάστημα.ΙΤΑΛΙΑ, Serie A (13.30) Juventus - Lazio : 1ΒΕΛΓΙΟ, First Division A (19.00) Anderlecht - St, Truident : Over 2,5ΓΑΛΛΙΑ, Ligue 1 (Novasports 2 HD) Lyon - O.Marseille : Goal/GoalJuventus - Lazio : Goal/Goal & Over 2,5Anderlecht - St, Truident : Over 3,5Lyon - O.Marseille : Away to score 1st halfΟΛΛΑΝΔΙΑ, Eredivisie (17.45) PSV - Heerenveen : Goal/Goal & Over 2,5