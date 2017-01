Απειλή για την Παρί

Η Ναντ είναι σε ανοδική πορεία απειλώντας απόψε τις φιλοδοξίες της Παρί Σεν Ζερμέν. Προβάδισμα νίκης έχουν Νιούκαστλ και Ρέϊντζερς κόντρα σε ομάδες με καλή παραγωγικότητα όταν κι αυτές παίζουν άφοβα! Πολλά γκολ περιμένουμε και στο Άρμπροαθ της Σκωτίας, εφόσον το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες ενώ στο Σάουθεντ ας έχουμε υπόψη την σταθερή πορεία της Μπόλτον.



ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΛΙ :



ΑΓΓΛΙΑ, Championship (17.00) Newcastle Utd - Rotherham Utd : Over 2,5

ΣΚΩΤΙΑ, Κύπελλο (17.00) Rangers - Motherwell : 1

ΑΓΓΛΙΑ, League One (17.00) Southend - Bolton : X2 (1,40)

ΓΑΛΛΙΑ, Ligue 1 (18.00 Novasports 4 HD) Nantes - PSG : 1 (+1,5 HC)



ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ :



Newcastle Utd - Rotherham Utd : 1 & Goal/Goal

Rangers - Motherwell : 2-3 Goal

Southend - Bolton : Over 2,5

Nantes - PSG : Goal/Goal



ΜΟΝΟ ΣΗΜΕΙΟ :



ΣΚΩΤΙΑ, League Twο (17.00) Arbroath - Annan Athletic : Goal/Goal & Over 2,5