Προβάδισμα για τρεις

Μια μια πρώτη ματιά η Σαουθάμπτον, η Λάτσιο και φυσικά η Ρεάλ Μαδρίτης έχουν ξεκάθαρο προβάδισμα στα αποψινά τους παιχνίδια. Βέβαια οι αντίπαλοί τους με τα δικά τους κίνητρα θα το παλέψουν κι αυτό ίσως βοηθήσει στις ισορροπίες των συγκεκριμένων αγώνων. Πολύ πιο αμφίρροπο το ματς της Ναντ λόγω της καλής κατάστασης της φιλοξενούμενης Καέν.



ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΛΙ :



ΓΑΛΛΙΑ, Ligue 1 (21.00) Nantes - Caen : Over 0,5 HT (γκολ στο πρώτο ημίχρονο)

ΑΓΓΛΙΑ, F.A. Cup (21.45) Southampton - Norwich City : 2 (+2 HC)

Coppa Italia (22.00 Novasports 2 HD) Lazio - Genoa : 1

ΙΣΠΑΝΙΑ, Copa del Rey (22.15) Real Madrid - Celta de Vigo : Over 1,5 2nd half





ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ :



Nantes - Caen : Goal/Goal

Southampton - Norwich City : Goal/Goal

Lazio - Genoa : 2-3 Goal

Real Madrid - Celta de Vigo : 1 & Goal/Goal



ΜΟΝΟ ΣΗΜΕΙΟ :



ΑΓΓΛΙΑ, F.A. Cup (21.45 Novasports 4 HD) Plymouth Argyle - Liverpool : Goal/Goal & Over 2,5