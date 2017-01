Ντέρμπι για δυνατούς χαρακτήρες σε Μασσαλα και Μάντσεστερ

Στο μεγάλο ντέρμπι του Ολντ Τράφορντ παίζει και ο εγωισμός. Δεν είναι μόνον οι βαθμολογικές ανάγκες των δύο ομάδων οι οποίες προετοιμάστηκαν αρκετά τις τελευταίες μέρες για αυτό το ματς, με όποιο κόστος! Ντέρμπι έχουμε και στη Μασσαλία όπου η Μονακό θα πάει να παίξει γρήγορα για να κερδίσει!



Στο σημερινό ματς της Αυστραλίας, η Νιούκαστλ Τζετς και η Περθ Γκλόρι θα παίξουν με τα κοινά τους χαρακτηριστικά γνωρίσματα ποντάροντας και στα λάθη των αντιπάλων τους, αμυντικά κυρίως!



ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΛΙ :



ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, A-League (08.00) Newcastle Jets - Perth Glory : Goal/Goal

ΑΓΓΛΙΑ, Premier League (18.00) Manchester United - Liverpool : 1 DNB

ΓΑΛΛΙΑ, Ligue 1 (22.00 Novasports 2 HD) O.Marseille - Monaco : Goal/Goal



ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ :



ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, A-League (08.00) Newcastle Jets - Perth Glory : Over 3,5

ΑΓΓΛΙΑ, Premier League (18.00) Manchester United - Liverpool : Goal/Goal & Over 2,5

ΓΑΛΛΙΑ, Ligue 1 (22.00 Novasports 2 HD) O.Marseille - Monaco : 1 DNB



ΜΟΝΟ ΣΗΜΕΙΟ :



ΟΛΛΑΝΔΙΑ, Eredivisie (15.30) PEC Zwolle - Ajax : 2 & Over 2,5