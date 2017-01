Ποντάρουν στο όνομα και την ποιότητά τους

Η Παρί Σεν Ζερμέν θέλει τους τρεις πόντους προκειμένου να καλύψει το χαμένο έδαφος στο Γαλλικό πρωτάθλημα. Στο Ρεν εάν πάει σε παιχνίδι πίεσης και γρήγορου ρυθμού μπορεί να βρει περισσότερες πιθανότητες για την νίκη. Ματς για γκολ περιμένουμε σε Μπράντφορντ και Ντανφέρμλιν, ειδικά εάν τα αουτσάϊντερ αποφασίσουν να παίξουν ανοιχτά χωρίς βέβαια να φοβηθούν να χάσουν κάτι παραπάνω. Πολλά γκολ υπόσχεται και το ματς του Γουίμπλεντον εφόσον η Όξφορντ ακολουθήσει το δικό της επιθετικό δόγμα.



ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΛΙ :



ΑΓΓΛΙΑ, Championship (17.00) Brentford - Newcastle United : 2 DNB

ΣΚΩΤΙΑ, Championship (17.00) Dunfermline Athletic - St. Mirren : Goal/Goal

ΤΟΥΡΚΙΑ, Süper Lig (18.00) Konyaspor - Galatasaray : 2 DNB

ΓΑΛΛΙΑ, Ligue 1 (18.00 Novasports 4 HD) Rennes - P.S.G. : 2



ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ :



Βrentford - Newcastle United : Goal/Goal & Over 2,5

Dunfermline Athletic - St. Mirren : Goal/Goal & Over 2,5

Konyaspor - Galatasaray : Away Over 1,5

Rennes - P.S.G. : Goal Di Maria anytime



ΜΟΝΟ ΣΗΜΕΙΟ :



ΑΓΓΛΙΑ, League One (17.00) AFC Wimbledon - Oxford United : Goal/Goal & Over 2,5