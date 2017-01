Παρασκευή και 13 με ματς "θρίλερ" στη βόρεια Γαλλία και το Λιντς

Στο αντίστοιχο παιχνίδι του πρώτου γύρου η Σεντ Ετιέν νίκησε με 3-1 την Λιλ. Απόψε στη βόρεια Γαλλία οι δύο ομάδες θα επιχειρήσουν να μείνουν.. "ζεστές" σε έναν ρυθμό που μάλλον τον θέλουν πιο γρήγορο οι φιλοξενούμενοι.



Ως μεγάλο φαβορί παίζει απόψε η Αλκμάαρ στην έδρα της τελευταίας ομάδας της βαθμολογίας στο Ολλανδικό πρωτάθλημα. Η Γκόου Αχέντ Ίγκλς εάν πάει σε έναν πιο αργό ρυθμό θα περιορίσει τους κινδύνους στην ευάλωτη άμυνά της.



Στο ίδιο δόγμα η Τραμπζονσπόρ θα παίξει με στόχο ένα γκολ στην αήττητη από τον περασμένο Αύγουστο έδρα της Μπούρσασπορ.



Μια από τις πιο φορμαρισμένες ομάδες της κατηγορίας είναι αυτή την εποχή η Λιντς. Θα απειλήσει με πολλούς τρόπους την άμυνα της Ντέρμπι Κάουντι. Τα "Κριάρια" νίκησαν στο αντίστοιχο ματς του πρώτου γύρου με 1-0. Τώρα είναι βέβαιο πως θα αισθανθούν τεράστιες πιέσεις στην άμυνά τους κι αν δεν σκοράρουν, θα 'ναι δύσκολο έως και απίθανο να φύγουν με κάτι..



ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΛΙ:



ΤΟΥΡΚΙΑ, Σούπερ Λίγκα (19.00) Bursaspor - Trabzonspor : X2

ΟΛΛΑΝΔΙΑ, Eredivisie (21.00) Go Ahead Eagles - AZ : Goal/Goal

ΓΑΛΛΙΑ, Ligue 1 (21.45 Novasports 4 HD) Lille - Saint-Étienne : X2



ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ:



Bursaspor - Trabzonspor : Under 2,5

Go Ahead Eagles - AZ : 1X

Lille - Saint-Étienne : Goal/Goal



ΜΟΝΟ ΣΗΜΕΙΟ:



ΑΓΓΛΙΑ, Championship (21.45) Leeds United - Derby County : Goal/Goal