Διαφορές κινήτρων σε Σεβίλλη, Αδελαϊδα. Ματς για ανοιχτούς ορίζοντες στο Μιλάνο..

Δύσκολο έως και απίθανο να ανατρέψει η Σεβίλλη την ήττα με 3-0 από τη Ρεάλ στη Μαδρίτη. Για λόγους ηθικής θα παλέψει για τη νίκη ενώ η "Βασίλισσα" πιθανόν να κρατήσει δυνάμεις για έναν ακόμα πιο καθοριστικό αγώνα στο ίδιο γήπεδο σε λίγα 24ωρα στο πρωτάθλημα! Η Αδελαϊδα ψάχνει τρόπους να αποφύγει τα χειρότερα στην Αυστραλία. Η Μέλμπουρν Σίτι είναι καλύτερη ομάδα όμως η αστάθειά της πιθανόν να αλλάξει τις ισορροπίες στο ματς! Στο παιχνίδι για την Αγγλική Τσάμπιονσιπ, αν θέλει η Κουϊνς Παρκ Ρέϊντζερς να πάρει κάτι πρέπει να το αναζητήσει μέσω του ρίσκου αφού η άμυνά της δύσκολα θα αντέξει την πίεση της Ρέντινγκ.



ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΛΙ :



ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, A-League (10.50) Adelaide Utd - Melbourne City : Goal/Goal

ΑΓΓΛΙΑ, Τσάμπιονσιπ (22.00) Reading - Q.P.R. : Home team to win either half (Γηπεδούχος να κερδίσει ένα ημίχρονο)

(Copa del Rey) Sevilla - Real Madrid : Under 3,5





ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ :



(Copa del Rey) Sevilla - Real Madrid : 1 HT or FT

(Championship) Reading - Q.P.R. : Over 2,5

(A-League) Adelaide Utd - Melbourne City : 1 DNB (Ισοπαλία δεν ποντάρεται)



ΜΟΝΟ ΣΗΜΕΙΟ :



(Copa Italia, 22.00 Novasports 1 HD) Milan - Torino : Over 2,5



** Χθες τα δύο συστήματά μας πήγαν περίφημα..



ΑΓΓΛΙΑ, Λιγκ (21.45) Southampton - Liverpool : Under 2,5/3 1-0

ΙΤΑΛΙΑ, Κύπελλο (21.45 Novasports 1 HD) Juventus - Atalanta : 2 (+2 HC) 3-2

ΙΣΠΑΝΙΑ, Copa del Rey (22.15) Barcelona - Athletic Club : Over 1,5 2nd half



ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ



ΑΓΓΛΙΑ, Λιγκ (21.45) Southampton - Liverpool : 1 DNB

ΙΤΑΛΙΑ, Κύπελλο (21.45 Novasports 1 HD) Juventus - Atalanta : Goal/Goal

ΙΣΠΑΝΙΑ, Copa del Rey (22.15) Barcelona - Athletic Club : Goal/Goal & Over 2,5