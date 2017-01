Ρεβάνς με γκολ στην Ισπανία

Η νίκη της Σοσιεδάδ με 3-1 στο Σαν Σεμπαστιάν αναγκάζει την Βιγιαρεάλ να εξαντλήσει την αποτελεσματικότητά της στην αποψινή ρεβάνς. Μπορεί να ανατρέψει την εις βάρος της κατάσταση εάν λάβουμε υπόψη την αγωνιστική της κατάσταση, ενώ δεν αποκλείεται η περίπτωση οι φιλοξενούμενοι να απαντήσουν με κάποιο γκολ!



Το εύθραυστο σκορ ήττας της Μπαρτσελόνα (2-1) στο Μπιλμπάο την περασμένη εβδομάδα δίνει στους Καταλανούς ένα γερό προβάδισμα πρόκρισης αν και η Αθλέτικ έχει πραγματοποιήσει ορισμένες ανταγωνιστικές εμφανίσεις. Στο Σαουθάμπτον οι "Άγιοι" και η Λίβερπουλ παίζουν τον πρώτο τους ημιτελικό για το Λιγκ Καπ. Το ύφος της αναμέτρησης ίσως και να είναι αποτρεπτικό για έναν γρήγορο ρυθμό. Στο Τορίνο η Γιουβέντους ψάχνει για κίνητρο προκειμένου να αντιμετωπίσει την επικίνδυνη, φέτος, Αταλάντα.



ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΛΙ :



ΑΓΓΛΙΑ, Λιγκ (21.45) Southampton - Liverpool : Under 2,5/3

ΙΤΑΛΙΑ, Κύπελλο (21.45 Novasports 1 HD) Juventus - Atalanta : 2 (+2 HC)

ΙΣΠΑΝΙΑ, Copa del Rey (22.15) Barcelona - Athletic Club : Over 1,5 2nd half



ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ



ΑΓΓΛΙΑ, Λιγκ (21.45) Southampton - Liverpool : 1 DNB

ΙΤΑΛΙΑ, Κύπελλο (21.45 Novasports 1 HD) Juventus - Atalanta : Goal/Goal

ΙΣΠΑΝΙΑ, Copa del Rey (22.15) Barcelona - Athletic Club : Goal/Goal & Over 2,5



ΜΟΝΟ ΣΗΜΕΙΟ :



ΙΣΠΑΝΙΑ, Copa del Rey (20.00) Villarreal - Real Sociedad : Goal/Goal & Over 2,5