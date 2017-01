Γεμάτο γκολ κι απρόοπτα το κύπελλο Αγγλίας!

Μπαίνουμε πλέον στα δύσβατα μονοπάτια του Κυπέλλου Αγγλίας - του ιστορικότερου ποδοσφαιρικού θεσμού του πλανήτη σε συλλογικό επίπεδο - με αγώνες νοκ άουτ όπου τα πάντα μπορούν να συμβούν! Ας μην ψάχνουμε τόσο απλά για κάποιο φαβορί. Θα είναι δύσκολα ακόμα και για τηνεάν δεν βάλει ένα γρήγορο γκολ στοΜατς για γκολ με μικρό προβάδισμα φιλοξενούμενων περιμένουμε στοτης Σκωτίας, αλλά και τοτης Αγγλίας όπου γίνεται ντέρμπι για την League One. Ωραίο ματς θα γίνει και στοόπου οι παραγωγικοί και φορμαρισμένοι γηπεδούχοι υποδέχονται την πρωτοπόροΑΓΓΛΙΑ, League One (17.00) Southend Utd - Sheffield United : Home to score (γηπεδούχος να σκοράρει)ΣΚΩΤΙΑ, Championship (17.00) Ayr United - Dunfermline Athletic : Over 2,5ΑΓΓΛΙΑ, F.A. Cup (19.30 Novasports 2 HD) Preston North End - Arsenal : 1 (+1,5/2 HC)ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ, Primeira Liga (20.15 Novasports 3 HD) Vitória Guimarães - Benfica : 1 (+1,5 HC)Southend Utd - Sheffield United : Over 2,5Ayr United - Dunfermline Athletic : 2Preston North End - Arsenal : 2-3 GoalVitória Guimarães - Benfica : Goal/Goal & Over 2,5ΑΓΓΛΙΑ, F.A Cup (14.30 Novasports 1 HD) Manchester United - Reading : Goal/Goal & Over 2,5