Γνώριμες φιγούρες στο Σαντιάγο Μπερναμπέου

Για δεύτερη φορά στη σεζόν ησυναντά τηνσε επίσημο ματς όπου ασφαλώς υπάρχει κίνητρο μιας και πίσω από αυτή βρίσκεται κάπου όχι μακριά ένας τίτλος. Στους διπλούς αγώνες ο εκάστοτε φιλοξενούμενος ψάχνει ένα γκολ. Οι Ανδαλουσιάνοι στο "Σαντιάγο Μπερναμπέου" νίκησαν για τελευταία φορά πριν από οκτώ χρόνια. Έκτοτε μετράνε ήττες.Πιο αμφίρροπο ματς με μικρό πλεονέκτημα της έδρας θα γίνει στο Σαν Σεμπαστιάν όπου ημπορεί να αξιοποιήσει τα αβαντάζ της. Ητα πήγε πολύ καλά μέσα στο Δεκέμβριο και με την ίδια επιθετική φιλοσοφία ίσως βγει κερδισμένη από την αποψινή δοκιμασία της.και ηλόγω των υψηλών στόχων τους θέλουν να μπούνε με το δεξί στο 2017. Οι αντίπαλοί τους πάντως είναι σοβαρές και πεισματάρες ομάδες. Στο Σετούμπαλ η Σπόρτιγκ νίκησε πριν από λίγες εβδομάδες για το κύπελλο Πορτογαλίας. Το Λιγκ Καπ πάντως είναι μια διαφορετική ιστορία.ΚΥΠΡΟΣ, 1 Division (17.00) Omonoia - Ethnikos Achnas : Over 2,5ΙΣΠΑΝΙΑ, Copa del Rey (22.15) Real Madrid - Sevilla : Goal/GoalΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ, Taça da Liga (22.15) Vitória Setúbal - Sporting CP : 1 (+2 HC)ΚΥΠΡΟΣ, 1 Division (17.00) Omonoia - Ethnikos Achnas : Over 2,5 & Goal/GoalΙΣΠΑΝΙΑ, Copa del Rey (22.15) Real Madrid - Sevilla : Over 1,5 HTΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ, Taça da Liga (22.15) Vitória Setúbal - Sporting CP : Goal/GoalΙΣΠΑΝΙΑ, Copa del Rey (20.00) Real Sociedad - Villarreal : Goal/Goal