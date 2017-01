Φέρνουν γκολ και θέαμα τα ντέρμπι του Σκάνθορπ και του Πόρτσμουθ

Πολλές οι καλές ιδέες σε αυτή την 2η δόση γιορτινού ποδοσφαίρου στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μετά τις συνεχόμενες αγωνιστικές ας έχουμε κατά νου, τις αντοχές τη κάθε ομάδας και προπάντων τις εναλλακτικές επιλογές της!Με αέρα ανωτερότητας παίζουν στα γήπεδά της η Λιντς και η Μέλμπουρν Βίκτορι απέναντι σε ομάδες ικανές επιθετικά και χωρίς διάθεση να μείνουν σε παθητικό ρόλο. Πολύ πιο αμφίρροπο το ματς του Σκάνθορπ όπου θα γίνει ένα ντέρμπι για την Λιγκ 1. όπως και στο Λούτον για το αντίστοιχο πρωτάθλημα της League Two! Όλα ανοιχτά και στον αγώνα της Ρέϊθ Ρόβερς με την Ντανφέρμλιν. Οι "Pars" δείχνουν μια πιο σταθερά ισορροπημένη εικόνα εδώ και δύο μήνες..ΑΓΓΛΙΑ, Championship (17.00) Leeds United - Rotherham : 2 (+1,5 HC)ΑΓΓΛΙΑ, League One (17,00) Scunthorpe Utd - Peterborough Utd : Goal/GoalΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, A-League (10.50) Melbourne Victory - Newcastle Jets : 2 (+1,5 HC)ΣΚΩΤΙΑ, Championship (17.00) Raith Rovers - Dunfermline Athletic : Goal/GoalLeeds United - Rotherham : Goal/Goal & Over 2,5Scunthorpe Utd - Peterborough Utd : X2Melbourne Victory - Newcastle Jets : Over 1,5 1st halfRaith Rovers - Dunfermline Athletic : 2 DNBΑΓΓΛΙΑ, League Two (17.00) Portsmouth - Luton Town : Over 2,5