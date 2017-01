Ευχές για κέρδη με Goal - Over και κοντράρισμα της "έδρας"!

"Αρχιμηνιά κι αρχιχρονιά, κι αρχή καλός μας Χρόνος" σε όποια στοιχηματική προσέγγιση επιχειρεί ο καθένας, υπό την προϋπόθεση βέβαια - όπως είπαμε από την πρώτη μέρα ετούτης της στήλης - να μην ξεφεύγει σε καμμιά περίπτωση η κατάσταση.



Το στοίχημα είναι κάτι σαν το κυνήγι μέσα στο δάσος και τις πυκνές φυλλωσιές.. Εάν δεν "χτυπήσεις" κάτι μια μέρα αυτό δεν σημαίνει πως ντε και καλά θα σου "κάτσουν" δυό φασιανοί και τρεις πέρδικες την επόμενη!!



Πιο μεγάλες ελπίδες έχεις σαν ξαναπάς πιο ήρεμος, λιγότερο εθισμένος - το ΚΑΘΟΛΟΥ εθισμένος σε τέτοιες περιπτώσεις, επιβάλλεται - δίχως να σκέφτεσαι εάν ο φίλος σου γύρισε προχθές με ένα αγριογούρουνο ή ένα ζαρκάδι το καπό του ημιφορτηγού του!



Ψάχνεις εκεί που το "βλέπεις", το πιστεύεις αποφεύγοντας τις άσκοπες "κουμπουριές"..

Ας είναι το 2017 ένα τυχερό από κάθε άποψη, έτος για όλους μας! Μακριά από χασούρες και σπασμωδικές αναζητήσεις "ρεφαρίσματος".. Εξάλλου εάν όλοι αυτοί που αγοράζουν φυσίγγια με τις κούτες στην εποχή του κυνηγιού, γύριζαν "φορτωμένοι" μετά από κάθε σεργιάνι με τις επαναληπτικές καραμπίνες στον ώμους, τότε τα ελάφια και οι λαγοί θα ήταν εδώ και δεκαετίες είδη προς εξαφάνιση!!



Πάμε χαλαρά λοιπόν με το καλησπέρα στο Νέο Έτος προσεγγίζοντας ένα ματς από την ημι-επαγγελματική κατηγορία της Αγγλίας.. Την παρούσα χρονική στιγμή η Μπρόμλεϊ έχει νίκες στα τέσσερα πρόσφατα επίσημα παιχνίδια της ενώ εκτός έδρας μετράει εννέα συνεχόμενα goal/goal τα οκτώ εκ των οποίων συνδυάζονται με Over 2,5!! H Σάτον Γιουνάϊτεντ είναι ιδιαίτερα ασταθής ομάδα κι όταν δέχεται γκολ στο γήπεδό της, εύκολα πανικοβάλλεται!! Μας αρέσει η ιδέα του X2 ή του Goal/Goal ενώ πιο ελκυστικός φαντάζει ο συνδυασμός με το Over 2,5!



Μονό σημείο :



ΑΓΓΛΙΑ, National League (17.00) Sutton United - Bromley : Goal/Goal & Over 2,5