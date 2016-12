Μικρές διαφορές, πάντα μεγάλο ενδιαφέρον στο Old Firm

Υπάρχουν αρκετά πράγματα που χωρίζουν και φέτος τις δύο "αιώνιες" αντιπάλους της Γλασκόβης. Ο δυναμισμός πάνω απ' όλα και είναι λογικό αυτό. Σημαντικό στοιχείο, ασφαλώς, είναι το ποιος θα κάνει τα λιγότερα λάθη στην άμυνα και τις τελικές επιλογές. Βέβαια η ανωτερότητα της Σέλτικ είναι δεδομένη όπως δεδομένο θα 'ναι και το πάθος της Ρέϊντζερς. Αβαντάζ στα καθοριστικά στοιχεία ενός δύσκολου αγώνα έχουν επίσης απόψε η φορμαρισμένη Σέφιλντ Γιουνάϊτεντ και η Χιμπέρνιαν. Εδώ και αρκετές βδομάδες περιμένουμε την Νόριτς να συνέλθει. Αν δεν το κάνουν στην έδρα της ασταθούς και νευρικής Μπρέντφορντ όπου οι φιλοξενούμενοι δεν δυσκολεύονται να σκοράρουν, πότε θα το κάνει;

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΛΙ :

ΣΚΩΤΙΑ, Premiership (14.15) Rangers - Celtic : Goal/Goal

ΣΚΩΤΙΑ, Championship (14.30) Falkirk - Hibenian : 2 DNB





ΑΓΓΛΙΑ, League One (15.00) Sheffield Utd - Northampton : 1

ΑΓΓΛΙΑ, Championship (19.30) Brentford - Norwich City : Χ2

ΣΥΣΤΗΜΑ με ζητούμενα :

Rangers - Celtic : 1X

Falkirk - Hibenian : Over 2,5





Sheffield Utd - Northampton : Goal/Goal & Over 2,5

Brentford - Norwich City : Away team Over 1,5

Μονό σημείο :

ΣΚΩΤΙΑ, League One (17.00) East Fife - Livingston : Goal/Goal & Over 2,5

Ο δυναμισμός πάνω απ' όλα και είναι λογικό αυτό. Σημαντικό στοιχείο, ασφαλώς, είναι το ποιος θα κάνει τα λιγότερα λάθη στην άμυνα και τις τελικές επιλογές. Βέβαια η ανωτερότητα τηςείναι δεδομένη όπως δεδομένο θα 'ναι και το πάθος της. Αβαντάζ στα καθοριστικά στοιχεία ενός δύσκολου αγώνα έχουν επίσης απόψε η φορμαρισμένηκαι η. Εδώ και αρκετές βδομάδες περιμένουμε τηννα συνέλθει. Αν δεν το κάνουν στην έδρα της ασταθούς και νευρικήςόπου οι φιλοξενούμενοι δεν δυσκολεύονται να σκοράρουν, πότε θα το κάνει;ΣΚΩΤΙΑ, Premiership (14.15) Rangers - Celtic : Goal/GoalΣΚΩΤΙΑ, Championship (14.30) Falkirk - Hibenian : 2 DNBΑΓΓΛΙΑ, League One (15.00) Sheffield Utd - Northampton : 1ΑΓΓΛΙΑ, Championship (19.30) Brentford - Norwich City : Χ2Rangers - Celtic : 1XFalkirk - Hibenian : Over 2,5Sheffield Utd - Northampton : Goal/Goal & Over 2,5Brentford - Norwich City : Away team Over 1,5ΣΚΩΤΙΑ, League One (17.00) East Fife - Livingston : Goal/Goal & Over 2,5