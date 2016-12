Μικρό προβάδισμα, σοβαρά τα εμπόδια για Μπράγκα, Άστον Βίλλα και Ρόδεραμ

Η Μπράγκα έμεινε ισόπαλη 1-1 με την Ριο Άβε τον περασμένο Αύγουστο για το πρωτάθλημα Πορτογαλίας. Εντελώς διαφορετικές οι συνθήκες στο Λιγκ Καπ όπου πάντως και πάλι οι γηπεδούχοι έχουν ένα θεωρητικό προβάδισμα. Ανοιχτούς λογαριασμούς έχουν Ρόδεραμ και Μπέρτον Άλμπιον μετά το προ τεσσάρων εβδομάδων παιχνίδι τους για τον πρώτο γύρο της Τσάμπιονσιπ όπου επικράτησαν οι γηπεδούχοι στο Μπέρτον. Ακόμα πιο αμφίρροπο δείχνει το παιχνίδι στο Μπάρι όπου η ομάδα της Φερράρα πάει με θράσος και όρεξη να συνεχίσει την σταθερή της πορεία προς την κορυφή.



Πέντε συνεχόμενες εντός έδρας νίκες μετράει η Άστον Βίλα στο Μπέρμιγχαμ . Δείχνει σε καλή κατάσταση και θα κάνει τα πάντα απέναντι στην πεισματάρα και παραγωγική Λιντς που πάει στο "Βίλα Παρκ" προερχόμενη από τρεις συνεχόμενες νίκες και την τελευταία στο Πρέστον (1-4). Όποιος νικήσει προφανώς θα του χρειαστεί να σκοράρει πάνω από μια φορά..



Σύστημα Παρολί



ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ, Λιγκ Καπ (21.15) Sporting Braga - Rio Ave : Away to score (φιλοξενούμενη να σκοράρει)

ΙΤΑΛΙΑ, Serie B (21.30) Bari 1908 - SPAL : X2

ΑΓΓΛΙΑ, Τσάμπιονσιπ (21.45) Rotherham - Burton Albion : 1Χ





Σύστημα με ζητούμενα :



ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ, Λιγκ Καπ (21.15) Sporting Braga - Rio Ave : Goal/Goal & Over 2,5

ΙΤΑΛΙΑ, Serie B (21.30) Bari 1908 - SPAL : Over 2,5

ΑΓΓΛΙΑ, Τσάμπιονσιπ (21.45) Rotherham - Burton Albion : Over 2,5



Μονό σημείο :



ΑΓΓΛΙΑ, Τσάμπιονσιπ (21.45) Aston Villa - Leeds United : Over 2,5