Ένα καλό φινάλε στο 2016 θέλουν, Ρέϊντζερς και Μέλμπουρν Βίκτορι

Είχε πολλά γκολ το πρωτάθλημα Αυστραλίας τις προηγούμενες μέρες. Η ανωτερότητα της Μέλμπουρν Βίκτορι σε συνδυασμό με την βαθμολογική ανάγκη της Σέντραλ Κόαστ με ωθεί να ξαναδούμε τις τιμές παραγωγικότητας! Σημαντικές ατέλειες καλείται να ξεπράσει και η Ρέϊντζερς που εάν δεν σοβαρευτεί μπορεί να πάθει ζημιά στο γήπεδο της Σεντ Τζόνστον. Στην Γλασκόβη η Πάρτικ Θιστλ υποδέχεται την Νταντί σε ένα παιχνίδι όπου εκ πρώτης όψεως η έδρα και το φορμάρισμα πιθανόν να παίξουν καθοριστικό ρόλο, όμως ας μην αγνοήσουμε και την παράδοση που θέλει τους "μελανόλευκους" να παραμένουν αήττητοι στις επτά πρόσφατες επισκέψεις τους στο "Φίρχιλ" μετρώντας από το 2010 τέσσερις νίκες - οι τρεις εκ των οποίων το τελευταίο 15μηνο - και τρεις ισοπαλίες.H Σπέτζια δείχνει μια πιο ώριμη και σταθερή ομάδα παίζοντας στο γήπεδό της. Ξεκινά με θεωρητικό πλεονέκτημα απέναντι στην Βιτσέντζα, ικανότητα της οποίας στο σκοράρισμα και η καλή διάθεση μετά τις τρεις διαδοχικές νίκες προφανώς και μπορούν να τη βοηθήσουν.ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, A-League (10.50) Melbourne Victory - Central Coast Mariners : Over 1,5 2nd halfΙΤΑΛΙΑ, Serie B (21.30) Spezia - Vicenza : Away to score (φιλοξενούμενη να σκοράρει)ΣΚΩΤΙΑ, Premiership (21.45) St. Johnstone - Rangers : 2 Draw No Bet (Ισοπαλία δεν ποντάρεται)ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, A-League (10.50) Melbourne Victory - Central Coast Mariners : Over 3,5ΙΤΑΛΙΑ, Serie B (21.30) Spezia - Vicenza : Goal/GoalΣΚΩΤΙΑ, Premiership (21.45) St. Johnstone - Rangers : Away Over 1,5ΣΚΩΤΙΑ, Premiership (21.45) Partick Thistle - Dundee : Goal/Goal