Βάσιμο προβάδισμα για Ντέρμπι Κάουντι και Χαρτς

Προβάδισμα νίκης έχουν Ντέρμι Κάουντι και Αμπερντίν σε ματς που πολλά περνάνε από το "χέρι" τους. Η Χάμιλτον πάντως είναι μια επικίνδυνη ομάδα που άμα υποτιμηθεί θα κάνει ζημιά. Αμφίρροπο ματς στο Γκενκ αλλά και την Μελβούρνη όπου οι φιλοξενούμενες Γάνδη και Περθ Γκλόρι θα μπούνε να παίξουν σοβαρά και με ζήλο για τους τρεις πόντους.



Σύστημα Παρολί :



AΥΣΤΡΑΛΙΑ, A-League (10.50) Melbourn City - Perth Glory : Goal/Goal

ΑΓΓΛΙΑ, Τσάμπιονσιπ (17.00) Derby County - Birmingham City : Home to score 1st half

ΣΚΩΤΙΑ, Premiership (17.00) Αberdeen - Hamilton : 2 (+2 HC)

ΒΕΛΓΙΟ, First Division A (19.00) Genk - Gent : Goal/Goal



Σύστημα με ζητούμενα :



AΥΣΤΡΑΛΙΑ, A-League (10.50) Melbourn City - Perth Glory : Χ2

ΑΓΓΛΙΑ, Τσάμπιονσιπ (17.00) Derby County - Bilrmingham City : 1 (-1 HC)

ΣΚΩΤΙΑ, Premiership (17.00) Aberdeen - Hamilton : Under 2,5

ΒΕΛΓΙΟ, First Division A (19.00) Genk - Gent : 2 HT or FT



ΜΟΝΟ ΣΗΜΕΙΟ :



ΣΚΩΤΙΑ, Premiership (21.45) Hearts - Killmarnock : 1 & Under 3,5