Έτοιμη η ομάδα που θα μας εκπροσωπήσει στο European Cyber Security Challenge 2019

Αθήνα, 1η Οκτωβρίου 2019–Σε συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, ανακοινώθηκε η τελική ομάδα που θα συμμετέχει στην ελληνική αποστολή η οποία θα διαγωνισθεί στο μεγάλο πανευρωπαϊκό διαγωνισμό κυβερνοασφάλειας European Cyber Security Challenge 2019 (ECSC ’19), 9 μέχρι 11 Οκτωβρίου 2019 στο Βουκουρέστι. Ο διαγωνισμός αποτελεί μία πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών ENISA (European Union Agency for Network and Information Security), που λειτουργεί ως το κέντρο εμπειρογνωμοσύνης σε θέματα ασφάλειας των δικτύων και πληροφοριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ελληνική αποστολή, υποστηρίζεται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ενώ την ευθύνη της ελληνικής συμμετοχής φέρει το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ως Εκπρόσωπος του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο Καθηγητής και Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων κος Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος, ο οποίος μετέφερε τους θερμούς χαιρετισμούς και το μεγάλο ενδιαφέρον του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του κ. Κυριάκου Πιερρακάκη. Μεταξύ άλλων, τόνισε ότι «Οι προκλήσεις γύρω από τη Κυβερνοασφάλεια είναι διαρκώς αυξανόμενες και πιο έντονες. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης έχει προτεραιότητα και στόχο να καταρτίσει μια συγκροτημένη εθνική Στρατηγική γύρω από το ζήτημα της Κυβερνοασφάλειας. Για αυτό και πρόσφατα ψηφίστηκε η δημιουργία Γενικής Διεύθυνσης Κυβερνοασφάλειας. Τόσο η νέα αυτή διεύθυνση, όσο και η δημιουργία Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α.) έχουν ως στόχο να συντονίζουν τις εθνικές ενέργειες για την ψηφιακή ασφάλεια της χώρας. Έτσι η χώρα θα διαθέτει και την κατάλληλη στρατηγική και τα κατάλληλα οργανωτικά εργαλεία για να την υλοποιήσει». Εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών ENISA, στην εκδήλωση παρευρέθηκε o Adrián Belmonte Martín, Officer in Network and Information Security του ENISA, ο οποίος παρουσίασε τη δομή και το περιεχόμενο του διαγωνισμού. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, «Στόχος του διαγωνισμού είναι η ανεύρεση, προσέλκυση και ανάδειξη μιας νέας γενιάς ταλέντων στο χώρο της κυβερνοασφάλειας, μέσω μιας σειράς απαιτητικών δοκιμασιών. Οι χώρες που συμμετέχουν κάθε χρόνο σε αυτή τη διαγωνιστική δοκιμασία εκπροσωπούνται από μία και μοναδική ομάδα, που αποτελείται από δέκα άτομα μεταξύ 14-25 ετών, τους προπονητές και τον αρχηγό. Φέτος συμμετέχουν στο διαγωνισμό 20 χώρες από την Ευρώπη, ενώ στόχος είναι να επεκταθεί ο διαγωνισμός και σε άλλες ηπείρους». Με επικεφαλής τον αναπληρωτή καθηγητή του τμήματος κο Χρήστο Ξενάκη, και ομάδα εθελοντών που ασχολούνται με τον χώρο της κυβερνοασφάλειας, μετά από πολύμηνη διαδικασία δοκιμασιών η τελική δεκάδα των διαγωνιζομένων που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον ECSC 2019 έχει πλέον συσταθεί αποτελούμενη από, επαγγελματίες και μη, hackers, ερευνητές ασφαλείας, αλλά και μαθητές που ασχολούνται με το hacking και ξεχώρισαν με τις επιδόσεις τους στον προκριματικό διαγωνισμό που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Απρίλιο. Από τότε μέχρι και λίγο πριν αναχωρήσουν για το Βουκουρέστι στις 8 Οκτωβρίου, τα μέλη της ομάδας κάνουν εντατικές προπονήσεις, με live-hacking δοκιμασίες αλλά και εκπαίδευση, που έχει ως στόχο την ενημέρωση και εξάσκηση των συμμετεχόντων στις σύγχρονες απειλές, τα κενά ασφαλείας αλλά και τα μέσα που χρησιμοποιούν οι hackers για την παράκαμψη των συστημάτων ασφάλειας. Η προετοιμασία των συμμετεχόντων καθ’ όλη τη διάρκεια των προπονήσεων πραγματοποιείται στο χώρο του The Cube Athens (https://thecube.gr/), από ειδικούς του Hack the box community (https://www.hackthebox.eu/), ενώ ενεργή συμμετοχή στην οργάνωση και το σχεδιασμό της εκπαίδευσης της ομάδας έχουν, επίσης, στελέχη των εταιρειών ALGOSYSTEMS, BEWISE και UBITECH. Μεγάλοι αρωγοί σε αυτή την προσπάθεια είναι οι χορηγοί, οι οποίοι υποστηρίζουν ενεργά την Ελληνική εθνική ομάδα κυβερνοασφάλειας, εξασφαλίζοντας τις κατάλληλες συνθήκες για την επιτυχία της. Πιο συγκεκριμένα: Diamond Sponsors: ALGOSYSTEMS, BEWISE, UBITECH Diamond Transportation Sponsor: Aegean Airlines Platinum Sponsor: Όμιλος Quest (Info Quest Technologies, Uni Systems), Hack The Box, Pylones και Upstream Silver Sponsor: Cromar Insurance Brokers Supporters: Cyber Noesis, devolo, The Cube, Yenkee, Αθήνα – Διεθνής ΑερολιμέναςΕλευθέριος Βενιζέλος Media Sponsors: Biztech.gr, Epixeiro.gr, Huffington Post, ICTPlus.gr, IT Professional Security, NetFax, Netweek, SecNews, Spoudazo.gr, Tech Matrix Η εθνική μας ομάδα, διαθέτει το δικό της ψηφιακό χώρο στη διεύθυνση www.ecsc.gr όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για όλες τις λεπτομέρειες του ECSC 2019. Επιπλέον ακολουθήστε την ελληνική ομάδα και στα social media: Facebook: Hellenic Team-European Cyber Security Challenge LinkedIn: European Cyber Security Challenge - Hellenic Team Twitter: Hellenic Cyber Security Team @ECSCGR