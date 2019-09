Το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος φιλοξενεί τον Ian McEwan

Για τον «Eαυτό στη Λογοτεχνία» θα μιλήσει ο δημοφιλής Βρετανός συγγραφέας και φετινός καλεσμένος της σειράς διαλέξεων Kimon Friar, που πραγματοποιεί το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος.

Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί στην αγγλική γλώσσα

Είσοδος ελεύθερη για το κοινό – Ώρα έναρξης: 19:00

Την Τρίτη 1 Οκτωβρίου, ο βραβευμένος με Booker, Βρετανός συγγραφέας και σεναριογράφος Ian McEwan θα συναντήσει το αθηναϊκό κοινό σε μία διάλεξη με θέμα «Ο Εαυτός στη Λογοτεχνία», στο πλαίσιο της σειράς διαλέξεων Kimon Friar που διοργανώνει κάθε χρόνο το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος σε συνεργασία με το Ίδρυμα Αττική Παράδοση.

Η φετινή διάλεξη θα δοθεί στο campus του Κολλεγίου στην Αγία Παρασκευή.

Σχετικά με τον καλεσμένο. O Ian McEwan γεννήθηκε το 1948 και ζει στο Gloucestershire της Αγγλίας. Το έργο του περιλαμβάνει διηγήματα και μυθιστορήματα, σενάρια για τη μεγάλη οθόνη, καθώς και λιμπρέτο για μία όπερα. Η πρώτη του δουλειά, η συλλογή First Love, Last Rites, το 1975, κέρδισε το βραβείο Somerset Maugham. Ανάμεσα στα έργα του συγκαταλέγονται τα: Χαμένο παιδί, που τιμήθηκε με το Whitbread Novel of the Year Award, Τσιμεντόκηπος, Έμμονη Αγάπη, Άμστερνταμ (βραβείο Booker 1998), Εξιλέωση, Σάββατο, Ηλιακός, Επιχείρηση Ζάχαρη, κ.ά. Τα μυθιστορήματά του Στην Ακτή και Νόμος περί τέκνων έχουν μεταφερθεί στον κινηματογράφο σε διασκευή του ίδιου. Το τελευταίο του έργο Machines Like Me, ένα μυθιστόρημα για την τεχνητή νοημοσύνη, πρόκειται να κυκλοφορήσει στα ελληνικά με τον τίτλο Μηχανές σαν κι εμένα.

Σχετικά με την ετήσια σειρά διαλέξεων Kimon Friar. Η σειρά διαλέξεων του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος είναι αφιερωμένη στη μνήμη του Ελληνοαμερικανού ποιητή και μεταφραστή Kimon Friar, ο οποίος –με το έργο του– συνέβαλε σημαντικά στην αναγνώριση της ελληνικής λογοτεχνίας διεθνώς. Ο Kimon Friar κληροδότησε ένα μεγάλο μέρος του αρχείου του στο Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος, υλικό το οποίο φυλάσσεται στη βιβλιοθήκη του Κολλεγίου στην Αγία Παρασκευή.

