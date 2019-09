1ο AthensWFS

Toμε την ονομασία(το οποίο θα λάβει χώρα στηνστιςέχει την τιμή να ανακοινώσει τους ακόλουθους σημαντικούς και διεθνώς αναγνωρισμένους παράγοντες και ομιλητές οι οποίοι προέρχονται από σημαντικές Ποδοσφαιρικές Ομοσπονδίες όπως είναι:η Γαλλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (ή οποία διοργάνωσε με εξαιρετική επιτυχία το πρόσφατο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου Γυναικών)η Αγγλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδίαη Ελβετική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδίαη Αμερικανική Ομοσπονδία Παικτριώνή Ομοσπονδία του Qatar (ή οποία διοργανώνει το επερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο)Επίσης, σημαντικοί εκπρόσωποι από την Αφρικανική Ήπειρο, το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Χάγης, την Πολυεθνική εταιρεία ADDECO Group και την Δημοσιογραφική Κοινότητα.Ειδικότερα, αποτελεί τιμή και χαρά για τονα φιλοξενήσει τους ακόλουθους Ομιλητές:(Αντιπρόεδρος της Γαλλικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, έχοντας μεταξύ άλλων την ευθύνη της διοργάνωσης του πρόσφατου Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου Γυναικών που διεξαχθεί στην Γαλλία τον Ιούλιο του 2019 υπό την αιγίδα της FIFA και της Γαλλικής Κυβέρνησης).(Επικεφαλής της Ελβετικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου στο Ποδόσφαιρο Γυναικών και πρώην Deputy Director του Ποδοσφαίρου Γυναικών της FIFA για 4 χρόνια (2013- 2017)).(Επικεφαλής Κόσμου της Πολυεθνικής εταιρείας ADECCO Group στον τομέα Sports Industry και πρώην Επικεφαλής του Ποδοσφαίρου Γυναικών της FIFA για 9 χρόνια (2008- 2017).(Director του Διοικητικού Συμβουλίου του Football Association (FA) της Αγγλίας και Επικεφαλής του Ποδοσφαίρου Γυναικών στην Αγγλία).(Ιδρυτής και CEO του AFRICAN SPORTS NETWORK).(Καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Χάγης, επικεφαλής του Global Football Management).(Επικεφαλής της Ομοσπονδίας του Παικτριών του Εθνικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου Γυναικών των ΗΠΑ και Πολυνίκης Παίκτρια με την Αμερικανική Εθνική Ομάδα).(Ειδική σε θέματα Στρατηγικής Ποδοσφαίρου Γυναικών στη Αφρικανική Ήπειρο).(Eπικεφαλής Στρατηγικής της διοργάνωσης του επερχόμενου Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου το 2022 στο QATAR).(Ο πιο παλιός εν ενεργεία διεθνολόγος του Ελληνικού αθλητικού Τύπου και ο μοναδικός Έλληνας δημοσιογράφος που ψηφίζει κάθε χρόνο για το σπουδαιότερο και πλέον αριστοκρατικό βραβείο στον κόσμο την «Χρυσή Μπάλα” (Ballon d’Or)

Invest in Women's Football! Invest in Gender Equality, Diversity, Inclusion and Commercial Opportunities! Join us at the historic inaugural AthensWFS! 16th-17th October 2019

Contact Us: info@athenswfs.com, www.athenswfs.com



Η Nova είναι χορηγός επικοινωνίας του συνεδρίου.