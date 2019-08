Σχετικά με το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος

Σχετικά με το Deree – The American College of Greece

Ποια είναι τα σύγχρονα επαγγέλματα με μέλλον; Πώς διαμορφώνεται ο κόσμος της εργασίας; Τι αντικείμενο σπουδών να επιλέξω; Πώς βοηθά η πρακτική άσκηση την επαγγελματική μου αποκατάσταση; Σε αυτά και πολλά άλλα ερωτήματα θα βρουν απαντήσεις και λύσεις οι υποψήφιοι φοιτητές και οι γονείς τους στο, την καθιερωμένη ενημερωτική εκδήλωση που διοργανώνει το Deree – The American College of Greece, στο campus του στην Αγία Παρασκευή. Στο Discover Deree Day μπορούν να εγγραφούν οι ενδιαφερόμενοι για τοπου ξεκινά στιςΗ εκδήλωση θα διαρκέσει από τις 10:00 έως τις 15:00 και σκοπό έχει να συστήσει στους νέους και τους γονείς τους τα νέα αντικείμενα σπουδών σεκ.ά., που έρχονται να ενισχύσουν δυναμικά το ήδη πλούσιο ακαδημαϊκό του πρόγραμμα, αλλά και να τους μυήσει σε έναν κόσμο γεμάτο εκπαιδευτικές δυνατότητες!Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις, την, τις, το, τις ποικίλεςκαι τιςσε όλο τον κόσμο! Ακόμη, θα ξεναγηθούν στο υπερσύγχρονο campus, θα συζητήσουν με καθηγητές, συμβούλους εγγραφών και σπουδαστές του Deree, ενώ θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν ένα από τα ακόλουθα μαθήματα:• Βιολογία• Περιβαλλοντικές Σπουδές• Χρηματοοικονομικά• Συστήματα Διαχείρισης Πληροφοριών• Ψυχολογία• Αθλητικό Management• ΜουσικήΑκόμη, θα ενημερωθούν για όλα όσα κάνουν το Deree κορυφαία επιλογή σπουδών:σε κατευθύνσεις που απαντούν στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.Όλα τα προγράμματα και των τριών σχολών του Deree (Σχολή Business, Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών, Σχολή Καλών και Παραστατικών Τεχνών Frances Rich) οδηγούν σε πτυχίο μεγια τους φοιτητές ελληνικών δημόσιων πανεπιστημίων (ΑΕΙ και ΑΤΕΙ). Μέσω του προγράμματος, οι φοιτητές συνδυάζουν διαφορετικές ειδικότητες και αντικείμενα, με στόχο να αποκτήσουν ένα δεύτερο πτυχίο ή μία υποειδίκευση και να ενισχύσουν τις πιθανότητές τους στην αγορά εργασίας. Οι αριστούχοι φοιτητές ελληνικών πανεπιστημίων μπορούν να ακολουθήσουν Παράλληλες Σπουδές στο Deree, διεκδικώντας τις υποτροφίες τουκαι τις μοναδικές ακαδημαϊκές και επαγγελματικές ευκαιρίες που τις συνοδεύουν.σε ΗΠΑ, Ευρώπη και Ασία, για ακαδημαϊκή περίοδο ορισμένης διάρκειας, με δίδακτρα Deree ή/και υποτροφία.σε κορυφαίους επιχειρηματικούς ομίλους στην Ελλάδα και το εξωτερικό.Το, καθηγητές με διδακτική πείρα στο εξωτερικό, και επίσημη γλώσσα διδασκαλίας τα αγγλικά.Τιςκαι ταΤην υπερσύγχρονη αίθουσαπου προσφέρει στους φοιτητές κορυφαίο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας, αφού είναι μοναδική σε μέγεθος και τεχνολογία σε εκπαιδευτικό ίδρυμα στη ΝΑ Ευρώπη.Το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος είναι ένας ιδιωτικός, μη κερδοσκοπικός εκπαιδευτικός οργανισμός με ιστορία 144 ετών. Αποτελείται από τρεις εκπαιδευτικές μονάδες: το Γυμνάσιο και Λύκειο-IB Pierce, το Deree, που προσφέρει προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, και το Alba Graduate Business School. Στο πλαίσιο της αποστολής του να παρέχει ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στην εκπαίδευση, το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος προσφέρει ετησίως περισσότερα από 6 εκατ. ευρώ σε υποτροφίες και προγράμματα οικονομικής υποστήριξης.Το Deree αποτελεί μία από τις τρεις εκπαιδευτικές μονάδες του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος. Προσφέρει 28 σύγχρονα προπτυχιακά προγράμματα bachelor, αναγνωρισμένα από τον αμερικανικό οργανισμό NECHE (New England Commission of Higher Education) και πιστοποιημένα από το OU (Open University) του Ηνωμένου Βασιλείου. Τα προγράμματα προσφέρονται μέσω των τριών σχολών του Deree: School of Business, School of Liberal Arts and Sciences, Frances Rich School of Fine and Performing Arts. Επιπλέον, μέσω της μεταπτυχιακής σχολής του Deree, προσφέρονται 7 προγράμματα master στους τομείς της Ψυχολογίας, της Επικοινωνίας, της Εκπαίδευσης και της Επιστήμης Δεδομένων.